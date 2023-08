Premier: dbamy o przyszłościowe zawody

Dbamy o naszych uczniów, aby z naszych szkół wychodziły kolejne pokolenia informatyków, inżynierów, project managerów, także astronautów - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas relacji na żywo w mediach społecznościowych. Życzył uczniom, aby poprzez naukę i ciężką pracę mogli realizować marzenia i plany

Szef rządu we wtorek zapowiedział, że w czasie kampanii wyborczej na swoim profilu na Facebooku będzie robił codzienne podsumowania na żywo. W czwartkowym nagraniu przypomniał, że trwają wakacje, które wkrótce się skończą i dzieci wrócą do szkół.

Zapewnił, że państwo wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

Kilka lat temu przygotowaliśmy wyprawkę szkolną, żeby rodzice nie musieli martwić się o podręczniki szkolne - przypomniał.

Zaznaczył, że obecnie rusza program skierowany do uczniów klas czwartych, który ma na celu dostarczenie laptopa dla każdego ucznia, który kończy nauczanie wczesnoszkolne.

Teraz, jak i w każdym kolejnym roku, czwartoklasiści dostaną laptopy, aby mogli lepiej korzystać z dobrodziejstw informatyzacji, cyfryzacji, wchodzić odważnie w świat cyfrowy, informatyczny, niezależnie od tego kto ma jaki status materialny - zastrzegł.

Jak mówił premier, „solidarność i sprawiedliwość to dzielenie się owocami wzrostu gospodarczego w sposób, który powoduje, że wyrównują się szanse do życia i do rozwoju dla wszystkich dzieci”.

Dbamy o naszych uczniów, o naszą młodzież po to, aby z naszych szkół wychodziły kolejne pokolenia informatyków, inżynierów, project managerów, także astronautów - podkreślił Morawiecki.

Premier nawiązał do informacji przekazanej w środę przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę, że polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

To był chyba 1976 rok, końcówka lat 70., kiedy pierwszy polski astronauta, Mirosław Hermaszewski, wyruszył w kosmos. Dziś mamy szansę, że polski astronauta, z biało-czerwoną flagą, w niepodległej Rzeczypospolitej, ruszy również na podbój kosmosu. Pan Sławosz Uznański prawdopodobnie będzie tym, który wyruszy w podróż kosmiczną - mówił.

Zapowiedział, że rząd wyłoży znaczne środki, aby „mieć więcej do powiedzenia w Europejskiej Agencji Kosmicznej”. „Dzisiaj tam są ustalane szczegóły dotyczące tej eskapady” - zastrzegł.

Pamiętajcie, moi drodzy: per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd; przez ciężką pracę do wielkich osiągnięć. Czego wszystkim wam życzę, żeby poprzez ciężką pracę, naukę, ambicję i aspiracje, które będą wspierane przez państwo, w takiej właśnie symbiozie, jak najwięcej ludzi mogło realizować swoje ambitne plany, swoje marzenia i osiągać cele - dodał premier.

PAP, mw