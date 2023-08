Energetyka solarna coraz popularniejsza

Polska ma tyle mocy w fotowoltaice, że już zrealizowała plan wyznaczony w krajowej strategii na 2030 rok – wynika z danych SolarPower Europe

Stowarzyszenie opublikowało dane za 2022 rok, na które powołuje się portal Politico, a, z których wynika, że energetyka słoneczna rozwija się w całej Unii Europejskiej w wyjątkowo szybkim tempie, dlatego wiele państw członkowskich zdoła w najbliższych czterech latach osiągnąć cele w tym zakresie wyznaczone na koniec tej dekady.

Na koniec 2022 roku źródła odnawialne w Polsce miały łączną moc 22,6 gigawatów czyli była o jedną trzecią wyższa niż w 2021 roku, a było to możliwe właśnie za sprawą rozwoju energetyki słonecznej. Fotowoltaika uległa podwojeniu (wzrost o 58,2 proc.), a jej moc wynosiła 12,1 GWW. I stale przybywa instalacji PV, a obecnie ich moc szacuje się na około 14 GW. Pod względem zainstalowanej mocy to właśnie energia słoneczna ma największy udział spośród wszystkich rodzajów źródeł odnawialnych w Polsce. Wzrostowi zainteresowania inwestycjami zwłaszcza w przydomowe panele sprzyja system dopłat w ramach programów Mój Prąd i Czyste Powietrze.

Według SolarPower Europe w ubiegłym roku moce w fotowoltaice w krajach UE wzrosły o 41 gigawatów, co oznacza 40 procentowy w porównaniu z 2021 rokiem. Plan na ten rok zakłada, że przybędzie 50 kolejnych GW. Polska – gdy chodzi o realizację celu obowiązującego na 2030 rok – wypada najlepiej, ponieważ już go wykonała, tak samo Estonia i Irlandia. W tym roku do tego grona dołączy Belgia i Malta, zaś w przyszłym Bułagaria, Czechy, Grecja i Węgry, a także Holandia, która w ostatnim czasie zwiększyła plany instalacji słonecznych. Niemcy, Austria i Rumunia – jak wynika z szacunków SolarPower Europe – będą mieć w 2025 oku tyle mocy w fotowoltaice, ile zapowiadały na 2030 rok.

Politico przypomina również, że liderem w energetyce solarnej są Chiny, gdzie w ubiegłym roku zainstalowano 107 GW tych źródeł i możliwe, ze w tym roku wzrost będzie jeszcze wyższy.

Agnieszka Łakoma

(na podst. Politico)