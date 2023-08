Premier: Platforma Obywatelska gra w orkiestrze, którą dyryguje Manfred Weber

Próbując ocalić prezydenturę Bronisława Komorowskiego rząd PO przeprowadził rekordowe referendum co do poziomu frekwencji, która wynosiła 7,8 proc. To najniższy procent udziału w referendum od II wojny światowej - mówił w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Powiedzieć o nich partacze, to tak naprawdę jakby nic nie powiedzieć” - ocenił.

Premier wskazał, że pytania referendalne dotyczą kwestii fundamentalnych dla bezpieczeństwa państwa.

Zacznijmy od pytania o nielegalną imigrację. Nielegalna imigracja, która nie tylko raz została przez nas zablokowana w 2018, ale potem w sposób oszukańczy wróciła na agendę Unii Europejskiej. Wróciła i od kilku miesięcy stanowi realne ryzyko. Platforma Obywatelska, EPL, ich partia i ich szef Manfred Weber realizują plan wpuszczenia setek tysięcy nielegalnych migrantów do Europy, w tym do Polski” – mówił szef rządu.

Premier przytoczył rozmowę, którą odbył podczas jednego z pikników wojskowych z mieszkającą na stałe w Niemczech Polką, która wyznała, że chce przeprowadzić się z powrotem do Polski. „Ja z tą panią rozmawiałem. To Polka, która mieszka w bogatej Bawarii. Mówiła, że chce wrócić do Polski, bo w Polsce jest bezpiecznie. Tam w Bawarii boi się wyjść po zmroku na ulicę” – mówił szef rządu.

Właśnie dlatego musimy zapytać Polaków w referendum, żeby oni potem nie mogli powiedzieć – jak wygramy wybory - że się nie zgadzają z tymi odpowiedziami Polaków. Odpowiedzi Polaków są dla nas wiążące, są dla nas święte” – podkreślił Morawiecki.

Odnosząc się do drugiego pytania referendalnego o wyprzedanie majątku narodowego premier powiedział: „Ja mam pytanie: na jakie programy poszedł ten wyprzedany przez Platformę majątek? Na jakie programy poszły pieniądze z OFE? Ja wam przypomnę, bo macie krótką pamięć: na żadne”.

Komentując wypowiedzi posłów PO dot. niezgodności przeprowadzania referendum razem z wyborami premier przypomniał, że w 2015 roku PO przeprowadziło referendum „próbując ocalić prezydenturę Komorowskiego”. „Przeprowadzili rekordowe referendum. To był rekord, co do poziomu frekwencji, która wynosiła 7,8 proc. To najniższy procent udziału w referendum od II wojny światowej” – mówił premier.

Platforma Obywatelska gra w orkiestrze, którą dyryguje Manfred Weber.

Dlatego będzie słuchała Webera, będzie słuchała Niemców - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Dlaczego oni chcą tej nielegalnej imigracji? Dlaczego chcą dalszej wyprzedaży majątku? Dlaczego chcą podnieść wiek emerytalny? To bardzo proste - bo Platforma (Obywatelska) gra w orkiestrze, którą dyryguje pan (szef EPL Manfred) Weber. Właśnie dlatego będą słuchali Webera, będą słuchali Niemców” - ocenił Morawiecki, odnosząc się do treści pytań, jakie w referendum chce zdać PiS. Trzeba o tym pamiętać, bo tak postąpią z całą pewnością, gdyby przypadkiem, kiedykolwiek doszli do władzy” - dodał.

Podkreślił, że PiS chce dbać o polską tradycję, kulturę, suwerenność, niepodległość i dlatego referendum jest tak ważne.

Rząd w poniedziałek skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych, referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

We wniosku jest propozycja czterech pytań zapowiedzianych wcześniej przez polityków PiS; dotyczą one „wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym”, podniesienia wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi oraz „przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską.

Czytaj także: Premier: 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat

Autorka: Daria Al Shehabi („/(PAP)/gr