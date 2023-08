Mikrofirmy przeżywają kryzys. Co robią?

Z dodatkowego finansowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystało 26% firm jednoosobowych, wynika z badania NFG „Barometr wydatków firmowych”. Większość z nich przeznaczyła te pieniądze na zakup towarów i spłatę swoich zobowiązań.

Środki pochodzące z zewnętrznego źródła finansowania najczęściej przeznaczano na zakup towaru (29%) oraz spłatę zobowiązań (23%), przy czym powody sięgania po finansowanie różnią się w zależności od branży, w jakiej działa dana firma, czy oceny kondycji finansowej przedsiębiorcy. Firmy niestabilne finansowo istotnie częściej sięgały po zewnętrzne finansowanie w porównaniu do firm stabilnych (50% względem 21%). Głównie po to, by uregulować zobowiązania, zapłacić za media oraz wypłacić pensje pracownikom. Z kolei firmy stabilne przeznaczały te środki przede wszystkim na zakup towaru, narzędzi oraz sprzętu biurowego - czytamy w komunikacie.