Premier: dla Tuska to nieosiągalna skuteczność

PiS obiecało 13. emeryturę, a dzisiaj mamy nawet czternastki; obiecaliśmy 500+, a mamy 800+ - zrealizowane; mamy Via Carpatia, Via Baltica, Baltic Pipe… Dla Donalda Tuska to nieosiągalna skuteczność - jego rządy marnują potencjał Polski - powiedział we wtorkowym spocie premier Mateusz Morawiecki

We wtorek rano na profilu premiera na Twitterze został opublikowany spot, w którym Morawiecki odniósł się rządów lidera PO Donalda Tuska.

Zobaczcie jak Tusk oszukuje Polaków. Obiecał swoje słynne 3 razy 15 (podatki PIT, CIT i VAT wysokości 15 proc.) - zamiast tego podniósł Polakom stawki podatku VAT. Obiecał, że nie wyjedzie do Brukseli - a wyjechał. Obiecał ograniczenie długu publicznego - a dług za jego rządów wzrósł skokowo. Obiecywał elektrownię jądrową do 2020 roku - nawet nie wybrał lokalizacji. Obiecał dbać o seniorów i ludzi pracy - a radykalnie podwyższył im wiek emerytalny - wyliczył w spocie Morawiecki. Krótka lekcja dla Pana Tuska: PiS obiecało 13. emeryturę, a dzisiaj mamy nawet czternastki, obiecaliśmy 500+, a mamy 800+ - zrealizowane. Mierzeja, tunel w Świnoujściu, Baltic Pipe, Via Carpatia i Via Baltica - mamy to. Kompleksowa cyfryzacja państwa - korzystają z niej miliony Polaków. Dla Tuska to nieosiągalna skuteczność - jego rządy marnują potencjał Polski. Dlatego jest taki niebezpieczny - ocenił premier.

PAP/KG