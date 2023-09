Ważna wiadomość dla emerytów. Przygotujcie się na kontynuację

Rząd PiS będzie robił wszystko, aby kontynuować i rozwijać wielką i szeroką politykę senioralną – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że dzięki obniżeniu wieku emerytalnego emeryci mają więcej czasu dla swoich rodzin.

Szef rządu, który spotkał się w sobotę z seniorami z Bielska-Białej, powiedział, że emeryci i seniorzy są grupą najbardziej zasłużoną dla polskiego społeczeństwa.

Jak dodał, dzięki obniżeniu wieku emerytalnego babcie i dziadkowie mają więcej czasu dla swoich wnuków.

Wymienił przy tym działania PiS dla poprawy warunków życia seniorów.

To są najwyższe waloryzacje, to jest emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł miesięcznie. To jest też 13. emerytura, teraz 14. emerytura, która we wrześniu trafia na konta emerytów. Ale to też jest to wszystko, co wiąże się z naszym życiem kulturalnym, duchowym, pozamaterialnym. To są szkoły tańca, różne wyjazdy, ogniska, teatr film rękodzieło – mówił Mateusz Morawiecki.