Łukaszenka liczy na powrót Tuska. "Jest nadzieja na reset"

„Herr Donald Tusk! Kumpel za Tobą tęskni…” - napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wyraził nadzieję na wyborcze zwycięstwo szefa Platformy Obywatelskiej i rozpoczęcie polityki resetu. Jak podaje TVP Info, „prezydent Białorusi” powołał się na swoje „rozmowy” z „polskimi dyplomatami”, „którzy pracują dla nas” i „rozumieją co się dzieje”.

Zawsze jest nadzieja, oczywiście jest. Jeśli do władzy dojdą nowe siły, być może będą chciały w jakiś sposób zresetować stosunki, można mieć na to nadzieję, oświadczył Łukaszenka.

Co więcej, zdaniem dyktatora z Mińska, kiedy Platforma Obywatelska dojdzie do władzy to „weźmie sprawy w swoje ręce i naprawi relacje”.

Duda i Morawiecki to lokaje Waszyngtonu trzymani na krótkiej smyczy, a Tusk jest politykiem proeuropejskim. Jest nadzieja, że będzie działał w interesie Europy, a nie Stanów Zjednoczonych, mówił Łukaszenka.

wpolityce, jb