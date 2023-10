Witek: są miliony niezdecydowanych kobiet; mam apel

Są miliony kobiet, które siedzą w domu, ponieważ czują się zaszczute, ponieważ boją się wypowiedzieć na głos swoje poglądy i myślą, że ich jest garstka – powiedziała w niedzielę w Stargardzie (Zachodniopomorskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek, apelując do kobiet o udział w wyborach

Wśród tych, którzy są niezdecydowani (do udziału w wyborach – PAP), jest bardzo wiele kobiet i dlatego ja na każdym spotkaniu do kobiet apeluję. Bo te kobiety, które wychodzą na ulicę – my wiemy, o co one walczą, co one krzyczą na tej ulicy, ale są miliony kobiet, które tak nie robią, które siedzą w domu, ponieważ czują się zaszczute, ponieważ boją się wypowiedzieć na głos swoje poglądy i myślą, że ich jest garstka. Nie, proszę pań, was, nas, są miliony – powiedziała w niedzielę podczas spotkania z wyborcami w Stargardzie (Zachodniopomorskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.