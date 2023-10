Redukcja wydobycia węgla. To światowy hit, czy kit?

Indie podjęły ambitny cel - skłonienie rozwiniętych krajów do tego, by do 2050 roku zredukowały emisje dwutlenku węgla. Co ciekawe, same nie zamierzają szybko zrezygnować z wydobycia węgla.

Według informacji przekazanych przez Reuters, Indie, które wyraźnie wyrażają swoje zastrzeżenia wobec wzywań do konkretnej daty zaprzestania wydobycia i spalania węgla oraz innych paliw kopalnych, planują przedstawić swoje propozycje podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju, który odbędzie się w dniach 30 listopada - 12 grudnia.

Bogate kraje powinny stać się emitentami netto o ujemnym bilansie emisji przed 2050 rokiem

Argumentują to tym, że kraje rozwijające się potrzebują więcej czasu na wykorzystanie węgla i innych surowców kopalnych do napędzania swojego wzrostu gospodarczego.

W przeciwieństwie do tego, kraje rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Japonia, dążą do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Chiny, z kolei, wyznaczyły sobie cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2060 roku, podczas gdy Indie postawiły sobie nieco bardziej odległy termin - 2070 rok.

Światowy rekord wydobycia węgla

Globalna produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 8,6 miliarda ton. To wzrost o 8 proc. w porównaniu do roku 2021. Najwięksi producenci węgla na świecie, czyli Chiny i Indie, odnotowały znaczący wzrost produkcji.

W najbliższej przyszłości węgiel stanie się podstawą kraju, nawet jeśli w hipotetycznej sytuacji technologie magazynowania i ograniczania emisji staną się opłacalne - stwierdził inny urzędnik, cytowany przez Reutersa

W Chinach produkcja węgla w 2022 roku sięgnęła około 4,5 miliarda ton, co stanowiło wzrost o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Indie natomiast zwiększyły swoją produkcję węgla o 12% w 2022 roku, osiągając poziom 0,9 miliarda ton w porównaniu do 2021 roku.

Podsumowując, dwaj najwięksi producenci węgla nadal zwiększają swoją produkcję.

CZYTAJ TAKŻE: Tąpnięcie na rynku gazu!

CZYTAJ TAKŻE: Co już szykuje nam opozycja?

CZYTAJ TAKŻE: S. Mentzen: Jeszcze nie raz będziecie oszukani przez D. Tuska

wnp, jb