Prezydent zaprosi wszystkie komitety na konsultacje. Jest termin

W czwartek na stronach Kancelarii Prezydenta opublikowano komunikat, w którym czytamy, że „w przyszły wtorek i środę (24-25 października), na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w X kadencji Sejmu”. „Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach” - dodano.

O planowanych spotkaniach informował również doradca prezydenta Dudy Marcin Mastalerek w rozmowie z Radiem ZET w czwartek. Jak poinformował, jeszcze tego dnia zostaną wysłane zaproszenia do poszczególnych komitetów.

Mastalerek wskazał również, że rozmowy będą dotyczyć pierwszego kroku do powołania rządu - według konstytucji, prezydent może w nim powierzyć misję stworzenia rządu dowolnej osobie; choć, jak podkreślał prezydent, zwyczajowo powierza to liderowi ugrupowania, które zwyciężyło w wyborach do Sejmu.

Dotychczasowy doradca społeczny prezydenta poinformował też, że decyzją prezydenta otrzymał stanowisko ministerialne w Kancelarii, nie poinformował jednak, o jaką dokładnie funkcję chodzi. Jak podkreślił, prezydent będzie informował o zmianach personalnych w KPRP - związanych m.in. z faktem, że część dotychczasowych prezydenckich ministrów dostała się do Sejmu, w tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot - w przyszłym tygodniu.

We wtorek PKW podała wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. PiS zdobył w nich najwięcej mandatów w Sejmie - 194; kolejna jest Koalicja Obywatelska z 157 mandatów i Trzecia Droga z 65 mandatów. W niższej izbie parlamentu znalazły się jeszcze dwa komitety - Lewica z 26 mandatami i Konfederacja z 18 mandatami.

PAP/KG