Jak skutecznie obrać migdały ze skórki?

Migdały posiadają wiele właściwości odżywczych, jednak ich skórka ma charakterystyczny gorzki posmak, a w przypadku starszych migdałów staje się ona niekiedy wręcz trudna do zjedzenia. Poza tym może podrażniać wyściółkę jelit, utrudniać wchłanianie i trawienie niektórych składników odżywczych zawartych w nasionach migdałowca. Z tego powodu zaleca się, aby migdały obierać ze skórki, ale jak to zrobić?

„Na gorąco”

Blanszowanie – to pierwsza metoda obierania migdałów. Jest ona bardzo prosta. Wystarczy, że umieścimy je w naczyniu i zalejemy wrzątkiem (ważne, aby woda miała 100°C). Po tym odczekajmy około 15 minut, a następnie odcedźmy je przy użyciu sitka lub durszlaka i opłuczmy pod zimną wodą. Teraz obranie migdałów ze skórki jest już bardzo proste i nie wymaga wiele wysiłku. Jedyne, co należy zrobić, to lekko nacisnąć migdały od węższej strony, a niechciana „skorupka” sama odejdzie.

„Na zimno”

Ten sposób nie jest polecany osobom niecierpliwym i wymaga on znacznie więcej czasu, niż metoda „na gorąco”. Ale na czym polega różnica? Uprzednio umieszczone w głębokim naczyniu migdały zalewamy zimną wodą, tak aby zakrywała je ona w całości, a migdały niejako w niej pływały. Kolejnym krokiem jest odczekanie 12 godzin. Po upłynięciu połowy doby, wystarczy opłukać je pod bieżącą wodą i obrać, najlepiej przy użyciu ostrego nożyka. Jeżeli natomiast skórka nie będzie schodziła z łatwością, konieczne będzie powtórzenie wcześniejszej czynności.

Do czego wykorzystać?

Migdały pozbawione skórki mogą na przykład posłużyć jako idealna przekąska. Równie dobrze sprawdzą się w połączeniu z jogurtem naturalnym, serkiem wiejskim czy w różnego rodzaju deserach oraz wypiekach czy owsiankach. Z takich migdałów można także wykonać mąkę migdałową. Wystarczy je tylko zmielić w blenderze na drobny pył.

Czy dla każdego?

Są dobrym źródłem między innymi wapnia, magnezu, potasu, witaminy E, żelaza, cynku i fosforu, ale nie oznacza to, że każdy może je bez problemu jeść. Znacznym przeciwskazaniem jest przede wszystkim alergia pokarmowa na owoce migdałowca. Powinny z nich zrezygnować również osoby, które cierpią na problemy z nerkami i oraz na przewlekłe choroby układu pokarmowego, na przykład kamicę woreczka żółciowego. Zbyt gorzkie migdały to także źródło toksycznej amigdaliny. Spożyta w małych ilościach może wywołać przykre dolegliwości gastryczne, na przykład wymioty, nudności, biegunkę czy bóle brzucha. Natomiast w przypadku skonsumowania za jednym razem około 50 gorzkich migdałów, staje się ona silnie niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Filip Siódmiak