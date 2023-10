Trump o Bidenie: Może być opłacany przez Iran

Viktor Orban to jeden z najsilniejszych przywódców na świecie, przyjaźni się zarówno z Rosją i Chinami i nie wpuszcza do kraju terrorystów - powiedział w poniedziałek były prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w New Hampshire. Sugerował też, że prezydent Joe Biden jest opłacany przez Iran.

„Viktor Orban, on jest jednym z najsilniejszych przywódców na całym świecie. Jest przywódcą Turcji, przyjaźni się zarówno z Rosją jak i (Chinami) - powiedział Trump podczas wiecu wyborczego w Derry w stanie New Hampshire, myląc początkowo Turcję z Węgrami, lecz poprawiając się. „On jest liderem Węgier i rządzi nimi porządnie, silnie. Nie wpuszcza terrorystów do kraju” - kontynuował.

Były prezydent USA przywołał przy tym niedawny wywiad węgierskiego premiera dla prawicowego publicysty Tuckera Carlsona. Pytany o to, jak rozwiązać konflikt na Ukrainie, szef rządu w Budapeszcie powiedział „zadzwonić do Trumpa, bo on może ocalić zachodni świat”.

„Może w tym być wiele prawdy” - skwitował Trump.

Odnosząc się do konfliktu między Izraelem i Hamasem, były prezydent i kandydat na prezydenta w przyszłorocznych wyborach stwierdził, że nigdy by do niego nie doszło, gdyby wciąż był prezydentem i że w 100 procentach opowiada się za Izraelem i za jego misją „całkowitego zniszczenia” Hamasu. Powiedział jednocześnie, że mimo swoich deklaracji Biden wcale nie popiera Izraela i że Izrael płaci cenę za słabość prezydenta wobec Iranu. Sugerował też, że Biden jest wręcz opłacany przez reżim w Teheranie.

„Zastanawiam się, ile pieniędzy on dostał z Iranu? Jak myślicie? Dużo” - powiedział kandydat Republikanów.

_Z Waszyngtonu Oskar Górzyński _

PAP/ as/