Efekt nocebo – przeciwieństwo efektu placebo

Pojęcie nocebo wywodzi się od łacińskiego czasownika nocere – „szkodzić”. Zawarte jest ono w fundamentalnej zasadzie etyki lekarskiej, wywodzącej się z tradycji hipokratejskiej: primum non nocere („po pierwsze, nie szkodzić”). Efekt nocebo stanowi przeciwieństwo efektu placebo i odnosi się do negatywnej reakcji organizmu na interwencję, obiektywnie nie posiadającej właściwości szkodliwych.

Placebo, a nocebo – w czym tkwi różnica?

W badaniach klinicznych placebo pełni rolę substancji kontrolnej – jest farmakologicznie obojętne, ale zbliżone w formie i sposobie podania do badanego leku, tym samym umożliwiając rzetelną ocenę skuteczności i bezpieczeństwa konkretnej substancji czynnej.

Efekt placebo wiąże się z pozytywnym wpływem oczekiwań pacjenta, natomiast efekt nocebo – z wystąpieniem objawów niepożądanych, wynikających wyłącznie z negatywnych oczekiwań, sugestii lub przekonań chorego.

Mechanizm ten może ujawniać się w różnych sytuacjach klinicznych.

Pacjent, otrzymując informację o możliwych działaniach niepożądanych terapii, częściej doświadcza objawów opisanych w charakterystyce produktu leczniczego, nawet jeśli nie mają one związku przyczynowego z działaniem leku.

Klasycznym przykładem takiego działania jest rzekoma alergia na penicylinę: około 10 proc. pacjentów zgłasza objawy nadwrażliwości po jej podaniu, jednak badania wskazują, że aż 97 proc. tych przypadków ma charakter reakcji nocebo, a nie rzeczywistego mechanizmu immunologicznego.

Dane literaturowe sugerują, iż szczególnie podatne na wystąpienie efektu nocebo są kobiety, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, a także osoby o wysokim poziomie neurotyzmu czy nadmiernie skoncentrowane na stanie swojego zdrowia.

W badaniach neurobiologicznych w przebiegu schematu reakcji nocebo aktywowane są te same struktury mózgowe, odpowiadające za percepcję bólu oraz lęku.

Zachować balans

Efekt nocebo stanowi istotny problem etyczny w praktyce klinicznej. Z jednej strony lekarz zobowiązany jest do zapewnienia pacjentowi pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej terapii, w tym potencjalnych działań niepożądanych. Z drugiej strony nadmierna ekspozycja na informacje o skutkach ubocznych może paradoksalnie zwiększać ryzyko ich subiektywnego wystąpienia.

Zjawisko to wymaga więc szczególnej wrażliwości w procesie komunikacji, tak aby zachować równowagę pomiędzy obowiązkiem informacyjnym a minimalizacją ryzyka indukowania efektu nocebo.

Filip Siódmiak

