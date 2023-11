W zmieniającym się świecie najważniejsza jest stabilna administracja

Analizując mijających dwanaście miesięcy pod kątem społecznym i gospodarczym – zarówno z perspektywy krajowego sektora ubezpieczeń, jak i z nieco bardziej ogólnej perspektywy uczestnika polskiego rynku, po raz kolejny wypada zwrócić uwagę na nietypowe warunki, w których jesteśmy zmuszeni funkcjonować. COVID-19 i kilka fal pandemii, z którymi mierzyła się zarówno Polska, jak i cały świat, a następnie wojna w Ukrainie wywołana rosyjską agresją w dużej mierze przewartościowały spojrzenie na szeroko pojętą stabilność globalnej gospodarki - stwierdza Grzegorz Buczkowski członek zarządu marki SALTUS Ubezpieczenia na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Zachwiana stabilność dostaw spowodowana przerywanym trybem pracy dalekowschodnich fabryk oraz ograniczeniami w handlu surowcami kluczowymi dla przemysłu sprawiła, że podmioty rynkowe musiały się przyzwyczaić do niedoborów oraz – często gwałtownych – zmian cen wytwarzania i dystrybucji towarów. W sposób naturalny koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa odczuli ostatecznie także odbiorcy indywidualni, którzy – podobnie jak rządy państw – musieli się zmierzyć z rosnącą inflacją.

Biznes w warunkach niepewności

Należy przy tym zauważyć, że Polska – choć nie mówiło się o tym zbyt głośno – okazała się na sytuacje kryzysowe przygotowana lepiej od krajów Europy Zachodniej, które przez długie lata dosyć bezrefleksyjnie uzależniały się od płynących ze wschodu towarów i zasobów naturalnych. Efektem były kolejki na stacjach paliw, potężne podwyżki cen usług komunalnych, okresowe niedobory produkcji energii elektrycznej. Oczywiście, podobnie jak w Polsce, nie mieliśmy do czynienia z iście apokaliptycznymi scenariuszami, jednak problemy dotknęły zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstwa domowe.

Pytaniem otwartym pozostaje oczywiście to, jak długo będziemy musieli się mierzyć ze skutkami wydarzeń następujących od wiosny 2020 r. Pytanie to generuje wiele kolejnych: jak Polska, Europa i świat podejdą do kwestii transformacji energetycznej, czy uda się naprawić nadszarpnięte relacje społeczne, nadrobić wyrwy w edukacji młodzieży, a wreszcie – jak będą się kształtować, w czasie wojny i po niej, relacje z Rosją. Niewiadomych jest wiele i już dziś możemy zaobserwować zróżnicowane nastawienie do udzielanych odpowiedzi. Polska niezwykle poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa – zarówno fizycznego, zapewnianego przez nowoczesny sprzęt zakontraktowany m.in. w USA i Korei Południowej, jak i energetycznego, gwarantowanego przez rozbudowaną infrastrukturę transportu morskiego oraz przesyłu. Wydaje się jednak, że część państw zachodnich z niecierpliwością czeka na pierwszy sygnał zmian, choćby pozornych, w Rosji i ocieplenie relacji, a następnie ponowne uzależnienie się od tamtejszych zasobów.

Wyjaśnienie tych niewiadomych z pewnością będzie determinowało wiele kierunków rozwoju gospodarczego, handlu międzynarodowego oraz stosunków międzypaństwowych. Tymczasem jednak przyzwyczajamy się do funkcjonowania w atmosferze niepewności.

Sektor ubezpieczeniowy pozostaje odporny

W tych właśnie warunkach funkcjonuje również sektor ubezpieczeniowy, który po raz kolejny udowodnił odporność na kryzysy i zawirowania. Polscy ubezpieczyciele zamknęli rok 2022 wynikiem 21,5 mld zł składki przypisanej brutto. To o 0,6 mld mniej niż w roku 2021, ale o 0,7 mld więcej niż w 2020 r. Aktywa zakładów ubezpieczeń wyniosły 196,9 mld zł. Warto też przytoczyć informacje Polskiej Izby Ubezpieczeń, która podsumowała wpływ sektora na krajową gospodarkę. W 2021 r. udział ubezpieczycieli w PKB polski wyniósł 2,25 proc., co oznacza blisko 59 mld zł wartości dodanej w gospodarce. Sektor tworzy 221 tys. miejsc pracy zapewniających 17,2 mld zł dochodu dla gospodarstw domowych. Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji. Wartość podatków wpłaconych przez ubezpieczycieli do budżetu państwa to 1,9 mld zł.

Wszystkie te dane pokazują wyraźnie, że towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce mogą się pochwalić dobrą kondycją i wybiegać myślami w przyszłość, planując zarówno realizacje biznesowe, jak i społeczne. Te ostatnie z pewnością przyczyniają się do pozytywnego wizerunku towarzystw wśród Polaków – a dziś ubezpieczycielom ufa 72 proc. naszego społeczeństwa. Nie bez powodu stabilność sektora to jeden z elementów zapewniających zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych, a w efekcie wzmacniający stabilność krajowej gospodarki postrzeganej jako całość. Tylko w I kwartale 2023 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 11,3 mld zł, w tym 4,5 mld zł w ramach ubezpieczeń na życie, 4,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) oraz 2,4 mld zł z pozostałych ubezpieczeń. Te kwoty udowadniają, że to sektor godny zaufania i mający w sobie ogromny potencjał.

SALTUS zyskał dziesiątki tysięcy nowych klientów

Także dla marki SALTUS Ubezpieczenia, którą reprezentuję, ostatnie lata – choć pełne zmian – przyniosły wiele pozytywnych zmian. W skład marki wchodzą zarówno SALTUS TU ŻYCIE SA, jak i SALTUS TUW reprezentujący silny na świecie segment ubezpieczeń wzajemnych. Przejęcie w maju 2020 r. portfela ubezpieczeń francuskiego ubezpieczyciela MACIF Życie TUW sprawiło że SALTUS zyskał dziesiątki tysięcy nowych klientów, co – oczywiście – wiązało się z długofalowym procesem wdrażania licznych nowych obowiązków, zmian wewnętrznych w firmie, ale również z ogromną satysfakcją płynącą z rozszerzania zakresu naszej działalności.

Zatem zmienność warunków funkcjonowania stała się poniekąd naszą codziennością. Nauczyliśmy się – i mówię tu zarówno o marce SALTUS, jak i o rynku ubezpieczeniowym oraz Polsce – reagować na wydarzenia zaskakujące i do niedawna niewyobrażalne. Nauczeni najnowszą historią wiemy, że z kryzysów potrafimy wychodzić silniejsi – wzmocnieni nie tylko doświadczeniem, ale przede wszystkim sprawnym, skupionym na celu zarządzaniem, które zdało dotychczasowe egzaminy i które jest najważniejsze w obliczu globalnych zmian.

Grzegorz Buczkowski, członek zarządu marki SALTUS Ubezpieczenia

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika