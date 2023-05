Polska coraz bardziej cyfrowa. 10 nowych rozwiązań

Z Januszem Cieszyńskim, ministrem cyfryzacji, rozmawia Maksymilian Wysocki.

Szybkie tempo rozwoju cyfryzacji w Polsce stało się faktem. Rozwój sztucznej inteligencji skłania nas, byśmy specjalizowali się w coraz wyższych łańcuchach wartości.

Co się dzieje w Polsce w temacie naszej cyfryzacji?

Młodych ludzi przyciągają ciekawe projekty. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. To jest oczywiste, że jest rynek pracownika i to młodzi ludzie wybierają miejsce, w którym chcą pracować. Ludzie chcą mieć wpływ na otaczająca nas rzeczywistość i chcą być twórcami tej rzeczywistości, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński

Do Ministerstwa cyfryzacji przychodzi człowiek, który projektuje nowe rozwiązania i widzi, że korzysta z niego miliony Polaków. Myślę, że jest to bardzo dobra motywacja do pracy.