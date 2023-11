Ukraiński oligarcha wywłaszcza polskich emerytów?

Ukraińska spółka holdingowa Kernel może znacząco zaszkodzić polskim emerytom!

Kernel to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu ale notowana na giełdzie w Warszawie i będąca własnością ukraińskiego oligarchy. Działa w segmencie spożywczym, będąc jednym z największych na globie producentów oleju rzepakowego. Teraz ze spółką może wiązać się potężna afera!

Jak wskazał poseł Krzysztof Bosak podczas konferencji w Sejmie:

Jak dodał Bosak:

Głównym, aczkolwiek niewyłącznym właścicielem tej spółki jest ukraiński oligarcha Andrij Werewski. Podjął on szereg działań zmierzających do tego, żeby wywłaszczyć pozostałych akcjonariuszy (…) Mamy do czynienia z próbą bardzo cwanego omijania prawa na styku jurysdykcji luksemburskiej i polskiej – powiedział prezes Ruchu Narodowego, wskazując, że oligarcha poprzez emisję i zakup poniżej wartości dodatkowych akcji stara się doprowadzić do zmniejszenia udziału innych akcjonariuszy do poniżej 5 proc., a następnie wycofać spółkę z rynku