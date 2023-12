Sasin: Obłuda tych ludzi jest niemożliwa

Czy zwiększona ostatnio aktywność medialna Jacka Krawca oznacza jego chęć powrotu na stanowisko prezesa Orlenu? Jak się okazuje, robił on to samo dla Donalda Tuska, o co ostatnio oskarżany był Daniel Obajtek. Dziś już wiadomo, że sztuczne utrzymywanie cen paliw kosztowało wtedy Orlen spółkę kilkaset milionów zł, a polityka ta realizowana była na polecenie samego prezesa ORLENU Jacka Krawca. Jacek Sain: Obłuda tych ludzi jest niemożliwa

Krawiec, który najgłośniej woła dziś o rzekomych nieprawidłowościach w spółkach, ręcznie zaniżał ceny na stacjach Orlenu. Tylko po to, żeby robić dobrze Tuskowi przed wyborami 2011 roku. I robił to ze stratą dla wyników Orlenu i mimo wezwań do zaniechania tej polityki przez menadżerów spółki. Obłuda tych ludzi jest niemożliwa. Niech zgadnę, oczywiście nie będzie to temat do tekstów w „bezstronnym” i „rzetelnym” TVN, Wyborczej i Onecie - komentuje na platformie X Jacek Sasin, były szef MAP.

ORLEN pod rządami PO i Jacka Krawca (8 lat) zarobił łącznie ok. 5 mld. zł. W samym 2018 r., przed przejęciami, pod zarządem Obajtka, Orlen zarobił ponad 7 mld zł, a w 2022 r. były to 42 mld zł.

mw