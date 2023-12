NBP odpowiada ekipie Tuska: Chodzi o wynagrodzenia!

Ekipa Donalda Tuska stale poszukuje afer, zaś jej ostatnim celem jest szef NBP. Tym razem chodzić ma o rzekomo zbyt wysokie nagrody dla pracowników banku centralnego.

Sprawa jest na tyle poważna, że Narodowy Bank Polski zabrał szybko głos - i zbił argumentację uderzającą w prezesa i jego współpracowników.

CZYTAJ: Tusk jawnie atakuje szefa NBP!

Jak wskazało Biuro Prasowe:

W związku z licznymi pytaniami, ale także z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, wyjaśniam, iż całość wynagrodzenia, łącznie z premiami i nagrodami dla Prezesa oraz Członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego jest szczegółowo uregulowana ustawowo. Co więcej - informacja o wynagrodzeniu Prezesa, Członków Zarządu, a także dyrektorów zatrudnionych w NBP jest jawna i co roku publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo każda osoba zajmująca stanowisko wskazane wyżej ma obowiązek składania co roku oświadczenia majątkowego. W europejskiej przestrzeni banków centralnych nie ma bardziej transparentnych regulacji niż te dotyczące NBP. Jednocześnie warto zauważyć, że pensje w NBP - czy to w odniesieniu do Prezesa czy Członków Zarządu - znacząco odbiegają od wynagrodzeń w sektorze banków komercyjnych, tj. są dużo niższe. Natomiast odpowiedzialność wskazanych osób - z racji funkcji, jaką w polskim systemie gospodarczym pełni NBP - jest zdecydowanie większa.