Dochody budżetu gotowe w 88,2 proc., wydatki 82,6 proc.

Deficyt budżetu państwa wyniósł na koniec listopada br. 42 mld 643,4 mln zł - wynika z opublikowanych w środę przez Ministerstwo Finansów szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za styczeń - listopad 2023 roku. Resort finansów podał też, że według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec listopada 2023 r. wyniosło ok. 1,31 bln zł, co oznaczało wzrost o 12,3 mld zł w stosunku do października.

Zgodnie z komunikatem MF dochody budżetu państwa na koniec listopada wyniosły 530 mld 330,3 mln zł (88,2 proc. planu przewidzianego na ten rok), w tym dochody podatkowe przyniosły 468 mld 502,8 mln zł. Wpływy z podatków pośrednich wyniosły 313 mld 725,6 mln zł, w tym z akcyzy 77 mld 326,3 mln zł. Dochody z CIT sięgnęły 62 mld 844 mln zł, a z PIT 79 mld 295,6 mln zł.

Na koniec listopada wydatki budżetu zamknęły się kwotą 572 mld 973,7 zł (82,6 proc. tegorocznego planu), co oznacza, że deficyt budżetu państwa wyniósł 42 mld 643,4 mln zł.

»» O wynikach polskiej gospodarki czytaj też tutaj:

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec listopada 2023 r. wyniosło ok. 1 bln 309,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 12,3 mld zł, czyli o 1 proc. w ujęciu miesięcznym – podało w środę Ministerstwo Finansów.

Resort podał także, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 26,3 mld zł, a dług w walutach obcych: ok. 283,1 mld z, co stanowi 21,6 proc. całego długu Skarbu Państwa.

Marek Siudaj (PAP), sek