Koniec szaleństwa walut? Złoty się umacnia!

Polska waluta środę ok. godziny 7.10 wzmocniła się w stosunku do dolara o 0,12 proc, do 3,99 zł i franka szwajcarskiego o 0,05 proc. do 4,69 zł. W stosunku do euro traciła o 0,03 proc. do 4,36 zł.

CZYTAJ TEŻ:

Kluczowy morski szlak transportowy świata przerwany?

Czy Ferrari to nadal Ferrari?

Złoty we wtorek ok. godz. 16.30 osłabił się wobec euro o 0,30 proc. do 4,36 zł, wobec dolara amerykańskiego o prawie 1,1 proc. co sprawiło, że amerykańska waluta była wyceniana na niemal 3,98 zł. Z kolei strata złotego do franka szwajcarskiego przekroczyła 0,2 proc. podnosząc wycenę szwajcarskiej waluty do niemal 4,69 zł.

PAP/ as/