„Do skutku!” Maszyniści WKD walczą o podwyżki

W środę, 10 stycznia odbyły się kolejne mediacje władz spółki z maszynistami Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Strony nie dogadały się i związkowcy ogłosili od 18 stycznia strajk generalny.

Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski przekazał, że spółka niestety powiedziała to samo co w ubiegłym roku tzn., że jest gotowa podnieść wynagrodzenie od 1 kwietnia i w tej sprawie już w zeszłym roku zawarła porozumienie z jednym ze związków.

„My się na to nie godziliśmy, bo my oczekujemy wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia. W tamtym roku nie udało się nam nic załatwić do uposażenia zasadniczego, bo uzyskaliśmy tylko jednorazową wypłatę” - powiedział Centkowski.

Wyjaśnił, że ponieważ był okres świąteczny nie chcieli wówczas ogłaszać strajku generalnego. „Dzisiaj liczyłem na zrozumienie i porozumienie. Niestety do tego nie doszło. Zarząd spółki podkreślił, że podtrzymuje swoje stanowisko i nie przewiduje żadnego wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia” - dodał. Przekazał, że rozmowy trwały wiele godzin, jednak nie było żadnego postępu a maszyniści nie mają już żadnego innego narzędzia.

„W związku z tym od godziny 0.01 w dniu 18 stycznia (czwartek) strajk generalny. Będzie on trwał do skutku” - poinformował Centkowski.

Strajk będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 8 i od 15 do 17 każdego dnia roboczego z wyjątkiem weekendów.

»» O stołecznej komunikacji pasażerskiej czytaj tutaj:

M4 „najważniejsza” warszawska linia metra?

Ciut bliżej do trzeciej linii metra w stolicy

Związkowcy przeprowadzili już 15 listopada strajk ostrzegawczy. Pociągi WKD nie kursowały między godziną 6 a 8 rano.

Marta Stańczyk (PAP), sek