Premier o wymianie prezesów: „Procesy będą transparentne”

Premier Donald Tusk zapowiedział, że stanowiska w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa obsadzane będą na drodze konkursów. Te procesy będą transparentne - zapowiedział premier w piątkowym wywiadzie dla stacji TVN24, TVP i Polsat News.

„Będą konkursy. Z panem ministrem Borysem Budką (minister aktywów państwowych – PAP) przedstawimy bardzo precyzyjnie listę tych firm, gdzie ze względu na bezpieczeństwo strategiczne państwa, nie będziemy udawać, że rząd nie będzie mieć wpływu na to, kto zarządza tymi spółkami i z jakiego powodu. Ale we wszystkich bez wyjątku sytuacjach będzie obowiązywał konkurs i idea komitetów nominacyjnych – jest w tej chwili realizowana przez pana ministra Budkę” – zapowiedział premier.

„Dla każdego, kto ośmieliłby się do mnie przyjść, czy z mojej partii, czy z partii koalicyjnej i powiedział, że ma +wicie, rozumicie+ znajomego, który idealnie nadaje się do spółki Skarbu Państwa, byłby to ostatni dzień na urzędzie” – podkreślił.

Premier dodał, że jest oczywistym, iż w wypadku spółek o znaczeniu strategicznym np. dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, będzie brana pod uwagę także rekomendacja. „Ale i tak każdy będzie musiał przejść procedurę. To będzie ocena publiczna i procedura konkursowa” - dodał.

»» O zmianach personalnych w spółkach państwowych czytaj tutaj:

Miotła Tuska. Sprawdź: kogo odwołali, gdzie odwołają?

Media: Bieńkowska do Orlenu

„Te procesy będą transparentne. Nie mówię, że będziecie mieli transmisję +live+ z posiedzeń rad nadzorczych, bo to są spółki giełdowe, natomiast zadbam osobiście o to z panem ministrem Budką, żeby proces był czytelny dla opinii publicznej, oparty o czytelne zasady. Konkurs będzie metodą, której nikt nie będzie mógł ominąć w żadnej spółce Skarbu Państwa” - podkreślił.

Dodał, że chciałby, aby państwo było obecne w spółkach wyłącznie tam, gdzie to ma strategiczne znaczenie dla jego bezpieczeństwa, „ale też nie jestem takim naiwnym liberałem i nie mam żadnej wątpliwości, że zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się globalnie, państwo musi mieć kontrolę nad tymi kluczowymi spółkami energetycznymi, przemysłowymi, etc.” – zaznaczył premier.

»» O zmianach personalnych w sektorze finansowym czytaj tutaj:

Miotła Tuska. Prezes BGK odwołana przez premiera

Miotła Tuska. Idą zmiany w PZU?

Miotła Tuska. Będą zmiany w Radzie Giełdy?

Czy będą zmiany w PKO BP? To kluczowy termin

Pytany przez dziennikarzy, co należy, jego zdaniem, zrobić, aby spółki Skarbu Państwa co cztery lata nie były „łupem” partii, która wygrywa wybory parlamentarne przypomniał, co zarzuca mu PiS.

„Jakie było jedno z najcięższych oskarżeń pod moim adresem, kiedy PiS uruchamiał nagonkę w sprawie spółek skarbu państwa? Ja jestem w ich ocenie ten +ponury sprzedawca majątku narodowego+. Kiedy po raz pierwszy zostałem premierem i zobaczyłem, jak rozrastała się liczba spółek +córek+, spółek +matek+ i tego państwa jest coraz więcej w gospodarce, to nie miałem wątpliwości, że państwo powinno mieć współkontrolę i być obecnym w spółkach o strategicznym znaczeniu. Wtedy, kiedy nie trzyma się tego w ograniczonym zakresie, to pączkują te spółki Skarbu Państwa w postaci spółek +córek+, +matek+, + sióstr+ i bardzo często chodzi po prostu o bardzo intratne funkcje w radach nadzorczych czy w zarządach” – powiedział premier.

Donald Tusk dodał, że spodziewa się w najbliższym czasie „gorącej debaty”, kiedy zostaną ujawnione opinii publicznej „jak funkcjonują te postaci wyznaczone przez PiS, w tych dziesiątkach i setkach spółek poukrywanych w różnych miejscach”.

Andrzej Klim (PAP), sek