Czy czeka nas obniżka stóp procentowych? Głos PIE

Kolejne miesiące przyniosą dyskusję o obniżkach stóp procentowych NBP; do końca 2024 r. główna stopa zostanie obniżona do 5,0 – 5,25 proc. - przewidują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) komentując środową decyzję RPP.

W środę Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, główna stopa od października utrzymuje się na poziomie 5,75 proc. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego taki poziom oznacza dodatnią stopę realną zarówno po korekcie o bieżącą inflację oraz prognozowaną w horyzoncie 12 miesięcy.

Dlatego podczas kolejnych posiedzeń raczej dojdzie do dyskusji nad zasadnością obniżek stóp. Spodziewamy się, że marcowa projekcja inflacji NBP będzie zbliżona do rynkowego konsensusu – stwierdzono w komentarzu PIE do środowych danych RPP.