Ile kosztują euro, dolar i frank?

Złoty w poniedziałek po południu umocnił się do euro i franka, zaś w stosunku do dolara pozostał stabilny. Ok. godz. 17 euro kosztowało niespełna 4,32 zł, dolar – niespełna 4,01 zł, a frank szwajcarski blisko 4,58 zł.

Złoty w poniedziałek po południu umocnił się o ponad 0,1 proc. do euro, które ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,32 zł. Także frank szwajcarski staniał o ponad 0,1 proc. i kosztował blisko 4,58 zł. Kurs dolara się nie zmienił i ok. godz. 17 kosztował on niespełna 4,01 zł.

W poniedziałek rano euro kosztowało 4,33 zł, dolar 4,01 zł, a frank szwajcarski 4,59 zł.

pap, jb