Niepokojący dołek zamówień w polskim przemyśle

Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 2,7 proc. w skali roku w lutym 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zamówienia na eksport i wywóz spadły w lutym o 3,2 proc. r/r i spadły o 2,7 proc. w ujęciu miesięcznym. Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-luty 2024 r. wzrosła o 3,7 proc. w skali roku.

„Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w lutym br. była o 2,7 proc. niższa niż przed rokiem (w tym dla zamówień na eksport spadek wyniósł 3,2 proc.). Nowe zamówienia obniżyły się w większości badanych działów, w tym m.in. w produkcji odzieży (o około połowę), metali (o ok. 22 proc.), a także: pozostałego sprzętu transportowego, chemikaliów i wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń, wyrobów tekstylnych oraz papieru i wyrobów z papieru (spadki w granicach od ok. 16 proc. do ok. 10 proc.). Wzrost wartości nowych zamówień w skali roku notowano natomiast m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o ok. 44 proc.) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o ok. 15 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Wydajność w przemyśle wzrosła

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w okresie styczeń-luty 2024 r. była o 3,7 proc. wyższa rdr, przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 0,9 proc. oraz wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 13,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Sek, ISBnews

»» O koniunkturze w Polskim przemyśle czytaj więcej tutaj:

Co dalej z przemysłem? Do odbudowy konieczny ten impuls

„Patrzymy na formę polskiego przemysłu ze spokojem”

Przemysł podnosi się ze stagnacji