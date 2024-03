Kara za złamanie zasad postu. Sto firm do zamknięcia

Władze Iranu zamknęły już ponad sto kawiarni, restauracji i ulicznych straganów sprzedających żywność za złamanie zakazów obowiązujących w czasie ramadanu, świętego dla muzułmanów miesiąca postu.

W tym okresie muzułmanów obowiązuje zakaz jedzenia, picia i palenia w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca.

Za naruszenie przepisów dotyczących postu artykuł 638. islamskiego kodeksu karnego, obowiązującego w Iranie, przewiduje kary od 10 do 60 dni więzienia lub do 74 batów. Dotyczą one wszystkich bez względu na religię. Natomiast przedsiębiorstwa, które „okazują brak respektu” dla świętego miesiąca, są karane administracyjnie.

W mieście Hamadan prokuratura powiadomiła o zamknięciu 63 firm, a w Rej - 24. Dodatkowo 73 przedsiębiorstwom udzielono ostrzeżenia, przypomniał w sobotę portal Iran International.

Wcześniej wiceminister bezpieczeństwa Majid Mirahmadi skierował specjalne ostrzeżenie do kierowców i pasażerów.

Kto jawnie dopuszcza się czynu zabronionego w miejscach publicznych i na arteriach komunikacyjnych, będzie skazany na karę więzienia i chłostę – zagroził wiceminister

To był jego komentarz do informacji o zatrzymaniu łodzi pasażerskiej, która została zajęta „w celu egzekwowania zasad islamskich i świętości miesiąca ramadan”.

Policja zaapelowała, aby obywatele unikali „noszenia nietypowych ubrań, zdejmowania hidżabu lub angażowania się w niewłaściwe interakcje między mężczyznami i kobietami w miejscach publicznych”.

Ramadan skończy się za dwa tygodnie.

