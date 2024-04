E-kupujący opuszczają internet?

Zakupy w internecie zrobiło w ub.r. 72% Polaków wobec 77% w 2022 r. i 79% w 2021 r., wynika z danych DPD Polska i badania „Barometr e-Shopper” 2023 dla Geopost.

Zmniejszenie zainteresowania e-commerce

„Obserwowany spadek liczby e-kupujących w naszym kraju jest zgodny z ogólnoeuropejskim trendem, który wskazuje na delikatne zmniejszanie zainteresowania e-commerce. Zjawisko to nie powinno jednak budzić obaw, ponieważ udział regularnych e-klientów pozostaje stabilny; dla około połowy e-konsumentów zakupy w sieci to stała praktyka. Po wydarzeniach ostatnich lat, rynek e-commerce wydaje się stabilizować i nic nie wskazuje na to, by ta forma zakupów miała stracić na znaczeniu, choć w podkategoriach, odpowiadających poszczególnym rodzajom e-zakupów, zachodzą ciekawe zmiany” - skomentował wyniki Maksymilian Pawłowski z DPD Polska, cytowany w komunikacie.

Zdanie konsumentów

Według badania, 66% polskich e-konsumentów jest przekonanych o tym, że w sieci mogą nabyć absolutnie wszystko czego potrzebują, podczas gdy dla całej Europy ten wynik to 55%. Ponadto polscy regularni e-kupujący odpowiadają za 91% krajowych transakcji online, podczas gdy średnia europejska jest o 5 pkt proc. niższa.

W ub.r. zwiększyła się wśród polskich e-nabywców grupa tych, dla których najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na zakup, była cena (65%). Ponadto czynniki zachęcające lub zniechęcające do zakupów online związane z ceną plasowały się na szczycie rankingu, na tym samym poziomie, co w 2022 roku, podano także.

Zakup produktów używanych

Inflacja windująca ceny była także czynnikiem, który sprawił, że w ubiegłym roku 8 na 10 regularnych e-konsumentów w Polsce zrobiło zakupy na platformach C2C. Prawie 4 na 10 regularnych e-kupujących przyznało, że w ub. roku zwiększyło zakupy produktów używanych. Ponadto regularni e-konsumenci w Polsce dokonują zakupów za pośrednictwem platform C2C aktywniej niż ich europejscy odpowiednicy (81% wobec 72%). Jak wskazali, skłonił ich do tego właśnie wzrost cen spowodowany inflacją. Z kolei e-sprzedawców do aktywności w obszarze handlu C2C przekonała możliwość sprzedaży produktów, których nie używają, uwolnienie przestrzeni wykorzystywanej do przechowywania oraz szansa na zarobienie dodatkowych pieniędzy, wskazano także w materiale.

(ISBnews)