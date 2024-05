Z Niemiec płyną dramatycznie słabe dane gospodarcze

Poznaliśmy dane o PKB za pierwszy kwartał 2024 roku dla Unii Europejskiej i kilku krajów Starego Kontynentu. Wzrost dla krajów unii walutowej wyniósł 0,4 proc. rok do roku - silniej, niż przewidywali analitycy. Są i złe wiadomości - płyną głównie z Niemiec – pisze portal money.pl.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Unii Europejskiej wzrósł w pierwszym kwartale 2024 roku o 0,4 proc. rok do roku. Eksperci spodziewali się wzrostu na poziomie 0,2 proc. - podaje money.pl.

Odczyty dla wielu poszczególnych krajów członkowskich UE są też lepsze niż przed miesiącem, kiedy to „licznik” wzrostu PKB pokazał wartość 0,1 proc. rok do roku. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 0,3 proc. I tu jest nieco lepiej od prognoz - te wskazywały na wzrost 0,2 proc. kwartał do kwartału.

PKB Niemiec rozczarowuje

Dane o PKB opublikowały też Niemcy. I tu jest negatywne zaskoczenie. Wskaźnik spadł do poziomu -9 proc. rok do roku - głębiej, niż spodziewali się ekonomiści. Konsensus wskazywał bowiem na wartość -8 proc. rok do roku – zwraca uwagę money.pl

Dane w ujęciu miesięcznym są tylko nieco bardziej optymistyczne. Wzrost PKB wyniósł bowiem 0,2 proc. m/m, eksperci przewidywali, że będzie to 0,1 proc. Dane z Niemiec to fatalny sygnał dla Europy, bo największa gospodarka kontynentu ciągnie całą strefę euro w dół - kolejny miesiąc z rzędu. I spowalniają wzrost całej UE - ocenia portal money.pl.

Dane z Niemiec to fatalny sygnał dla Europy, bo największa gospodarka kontynentu ciągnie całą strefę euro w dół - kolejny miesiąc z rzędu. I spowalniają wzrost całej UE - ocenia portal money.pl.

