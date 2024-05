4-dniowy tydzień pracy? "Takie korzyści"

68 proc. respondentów woli wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy po 8 godzin niż skrócenie godzin pracy do 6,4 godz. dziennie - wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting. 40 proc. Polaków uważa, że dochody pracowników i firm w skróconym tygodniu pracy nie zmienią się.

„Zdaniem 68 proc. Polaków wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy po 8 godzin dziennie byłoby lepszym rozwiązaniem, niż 5 dni po 6,4 godziny” - wynika z badania ClickMeeting. Drugie rozwiązanie wskazałoby 23 proc. osób, a 9 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Skutki tylko pozytywne, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika

Jako skutki wprowadzenia czterodniowego modelu pracy, ankietowani respondenci odpowiedzieli, że ich zdaniem dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie (40 proc. wskazań), pracownicy zarobią mniej (15 proc.), zarówno pracownicy jak i pracodawcy zarobią więcej (14 proc.), obie grupy otrzymają mniej (12 proc.), nie ma zdania na ten temat (11 proc.), pracodawcy zarobią mniej (10 proc.), większe dochody osiągną wyłącznie przedsiębiorcy (8 proc.). Z kolei 7 proc., twierdzi, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy jedynie zarobki pracowników.

Polacy w czołówce, pracują najwięcej

Jak przypomnieli autorzy badania powołując się na dane Eurostatu, Polska plasuje się w czołówce krajów, w których pracuje się najwięcej w Europie. Nasz kraj zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby przepracowanych godzin w tygodniu ze średnią 40,4 godz. Dla porównania: we Francji od 2002 roku obowiązuje 35-godzinny model pracy, a Holendrzy pracują 33,2 godz. tygodniowo.

Z badania wynika również, że 38 proc. respondentów uważa, że sezonowo miewa bardziej pracowite miesiące, ale czują się w swojej pracy dobrze.

Jednocześnie 28 proc. ankietowanych jest zdania, że udaje im się zachować odpowiedni work-life balance - wskazali autorzy badania.

Jednak 27 proc. twierdzi, że jest przepracowanych, a 7 proc. nie ma zdania na ten temat. Ankietowani zostali też zapytani o ocenę sprawności działań w ich firmach. Nawet 41 proc. uważa, że są one optymalne, a 26 proc. twierdzi, że wymagają one poprawy. Natomiast 19 proc. sądzi, że procedury / zasady powinny zostać uproszczone, a 14 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Badanie

Badanie przeprowadzono w marcu 2024 na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-27 lat (18 proc.), 28-44 lata (44 procent) 45-59 lat (33 procent) oraz 60 lat i powyżej (6 proc.). 47 procent wszystkich osób to kobiety, a 53 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tysięcy (12 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

