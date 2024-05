Potężna firma nie ma pracy dla 30 proc. załogi

PKP Cargo zamierza od 1 czerwca skierować część pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, czyli czasowo zwolnić ich z obowiązku świadczenia pracy. Jak poinformował w poniedziałek kolejowy przewoźnik, może to objąć 30 proc. załogi, a powodem są kłopoty finansowe.

Zamiar podjęcia takich kroków zarząd PKP Cargo skierował w poniedziałek do związków zawodowych celem konsultacji. Jak podkreślił przewoźnik, ma to związek okresowymi trudnościami finansowymi, jak również z czasowym ograniczeniem zadań związanych z przewozem ładunków.

Jak zaznaczył cytowany w informacji spółki p.o. prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka, jedną z przyczyn podjęcia takich działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów. Jest to równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych - podkreślił Wojewódka.

Skierowanie na nieświadczenie pracy

Według p.o. prezesa, przewoźnik zakłada, że skierowaniem na tzw. nieświadczenie pracy może zostać objętych nawet do 30 proc. ogółu pracowników. W poniedziałek rozpoczęto analizy na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych - zaznaczył Wojwódka.

Jak poinformowało PKP Cargo, Wojewódka wyraził oburzenie, że poprzednie zarządy nie podjęły żadnych skutecznych działań celem przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom. Zapewnił także, że powołany 26 kwietnia 2024 r. nowy zarząd rozpoczął konsekwentne podejmowanie wszelkich możliwych działań dla podniesienia efektywności biznesowej, czy optymalizacji kosztowej spółki.

Spółka podkreśliła, że zarząd wychodzi w ten sposób „naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez związki zawodowe o natychmiastowe podjęcie przez PKP i PKP Cargo skutecznych kroków, celem zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju„.

Jak przypomniał Wojewódka, okres nieświadczenia pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. Każdy pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma zagwarantowane ustawowo świadczenie socjalne w wysokości 60 proc. miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wykonywanie czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych, może też korzystać ze świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PKP Cargo przypomniało, że podobne działania, czyli kierowanie pracowników na nieświadczenie pracy było już kilkukrotnie stosowane w latach 2008-2015.

PKP Cargo - kolejowy gigant logistyczny

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. PKP Cargo to spółka akcyjna, największym pojedynczym akcjonariuszem jest PKP, które posiada 33,01 proc. akcji.

W 2023 r. PKP Cargo osiągnęło zysk netto w wysokości 82,10 mln zł, wobec 148 mln zł w 2022 r. Tymczasem przychody z działalności operacyjnej osiągnęły 5,55 mld zł, wobec 5,49 mld zł w 2022 r.

