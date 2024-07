Posłowie PiS Kazimierz Smoliński i Michał Moskal, po wtorkowej interwencji poselskiej w centrali PKP Cargo oświadczyli, że oczekują udostępnienia wniosku sanacyjnego, który zarząd spółki złożył po koniec lipca w sądzie. „Myślę, że wszyscy Polacy na niego czekają, bo nie zna go ani rada nadzorcza, ani związki zawodowe, ani wierzyciele”.

Posłowie PiS poinformowali na konferencji prasowej, że podczas interwencji poselskiej w centrali PKP Cargo zadali około 30 pytań dotyczących wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego spółki, które w zeszłym tygodniu zostało otworzone przez Sąd Rejonowy w Warszawie.

Smoliński podkreślił, że chcieli przede wszystkim zobaczyć wniosek sanacyjny, który zarząd spółki PKP Cargo złożył po koniec lipca w sądzie.

„Myślę, że wszyscy Polacy na niego czekają, bo nie zna go ani rada nadzorcza, ani związki zawodowe, ani wierzyciele” - powiedział poseł PiS wyrażając nadzieję, że im zostanie udostępniony.

Nikt z zarządu spółki nie udziela informacji

Dodał, że nikt z zarządu spółki, ani wyznaczona przez sąd zarządca Izabela Skonieczna-Powałka, nie chcieli się z nimi spotkać. Zamiast tego - powiedział Smoliński - do udzielenia posłom informacji wyznaczono pełnomocników, prawników, którzy „jak stwierdzili pracują pro bono dla spółki PKP Cargo, mają umowy z PKP CargoTabor, bez żadnej podstawy prawnej, mając tylko pełnomocnictwo od pani zarządcy„.

Smoliński: Plan faktycznej likwidacji spółki

Smoliński powiedział, że jako prawnik i poseł jest bardzo zaniepokojony, ponieważ jedna z największych firm przewozowych w Europie, jaką jest PKP Cargo, mająca w najbliższym czasie realizować „ogromne inwestycje w zakresie przewozu towarów, zwija się„.

„To, z czym mamy do czynienia, to jest de facto likwidacja spółki PKP Cargo. Pół roku po zmianie rządów został przywrócony plan likwidacji PKP Cargo z rynku i zrobienia miejsca dla kolei niemieckiej w obliczu gigantycznych inwestycji w transport kolejowy naszego krajowego przewoźnika, drugiego największego przewoźnika cargo w Europie” - dodał Moskal.

Poseł przekazał, że podczas interwencji politycy PiS pytali także o inne, spraw, informacje o których do nich docierają. „Jakie kancelarie prawne zostały zatrudnione w PKP Cargo od kwietnia tego roku? Jakie firmy marketingowe zostały zatrudnione przez PKP Cargo od kwietnia tego roku? Jakie środki są wydawane, chociażby na delegacje międzynarodowe? Czy prawdziwe są informacje o tym, że są regularnie rozbijane przez członków zarządów samochody w PKP Cargo, na które trzeba kłaść kolejne pieniądze?” - mówił Moskal.

Sanacja przez zwolnienia i redukcje

24 lipca br. zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Jak wyjaśniał 10 lipca p.o. prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka, spółka jest zadłużona, nie reguluje części zobowiązań, nie płaci dużej części faktur i wymaga gruntownych działań restrukturyzacyjnych, ale zachowuje płynność finansową.

Wojewódka zaznaczył wówczas, że ”nie ma pomysłu upadłości, likwidacji albo zamknięcia” PKP Cargo, a celem „działań obecnego zarządu jest naprawienie chorej sytuacji, w której znalazła się spółka we wszelkich aspektach: taborowym, finansowym, organizacyjnym„. Podkreślał, że przy obecnej strukturze kosztów, w której największą pozycją są koszty zatrudnienia, zwolnienia grupowe są koniecznością. Bez redukcji kosztów zatrudnienia nie jesteśmy w stanie uratować spółki, a na szali jest kilkanaście tysięcy miejsc pracy - stwierdził wówczas p.o. prezes.

25 lipca zarząd PKP Cargo poinformował, że Sąd Rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki.

P.o. prezes PKP Cargo zapowiadał, że ”sanacja będzie oznaczała ochronę przed spłatą odsetek od zaległych płatności, spółka będzie mogła się wycofać z niekorzystnych kontraktów i będzie podlegała ochronie przed egzekucją„. Jak zaznaczył, spółka w sanacji może startować w przetargach i je wygrywać, tak długo, jak będzie regulować składki na ubezpieczenia społeczne i podatki. Ponadto - jak mówił Wojewódka - w ramach sanacji będzie przygotowany i wdrożony przez zarządcę sanacji plan restrukturyzacji PKP Cargo, natomiast wstępny plan został skierowany do sądu.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

PAP, sek

