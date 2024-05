UE się przebudziła? Będzie odsyłać "uchodźców" do Syrii

Przedstawiciele ośmiu krajów UE, w tym Polski, podpisali w piątek na Cyprze wspólną deklarację, w której opowiedzieli się za przeprowadzeniem ponownej oceny sytuacji w Syrii, by pozwolić syryjskim uchodźcom na powrót do ojczyzny.

Przedstawiciele ośmiu krajów, którzy spotkali się w Nikozji, oświadczyli, że sytuacja w Syrii „znacząco się zmieniła”, mimo tego, że nie jest całkowicie stabilna pod względem politycznym - pisze agencja Associated Press.

Ponowna ocena sytuacji

We wspólnej deklaracji wyrażono zgodę na ponowną ocenę sytuacji w Syrii, która doprowadziłaby do „skuteczniejszych sposobów obchodzenia się” z syryjskimi uchodźcami, próbującymi dotrzeć do krajów UE - informuje AP. Wśród sygnatariuszy deklaracji są Austria, Czechy, Cypr, Dania, Grecja, Włochy, Malta i Polska.

Cypr chce uznania przez UE części Syrii za bezpieczną dla powrotu migrantów. Agendy ONZ, organizacje praw człowieka i władze państw zachodnich podkreślają, że nie jest to jeszcze państwo bezpieczne dla repatriacji - zaznacza Associated Press.

Proszący o anonimowość przedstawiciel cypryjskich władz powiedział, że poddanie ponownej ocenie warunków w Syrii nie musi być jednoznaczne z deportacją syryjskich uchodźców do ich kraju. Uchodźcy pochodzący z terenów uznanych za bezpieczne straciliby jednak dodatki, zasiłki i prawo do pracy. Miałoby to zniechęcić pozostałych Syryjczyków do przybywania na wyspę.

Nowi „uchodźcy” z bezpiecznej Syrii

W połowie kwietnia cypryjskie władze ogłosiły, że w związku z masowym napływem syryjskich uchodźców i w oczekiwaniu na decyzję o uznaniu części Syrii za „strefę bezpieczną” dla powrotu migrantów Cypr zawiesza rozpatrywanie wniosków o azyl od Syryjczyków.

Agencja AP poinformowała, że na Cypr dotarło od początku 2024 r. aż 27 razy więcej imigrantów niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Od 1 stycznia do 4 kwietnia do Republiki Cypryjskiej przybyło łodziami 2140 osób - wynika z danych MSW.

Według cypryjskich władz większość z nich to Syryjczycy, którzy przypływają łodziami na wyspę przede wszystkim z Libanu. Łodzie z tego kraju wypływają też do Włoch.

UE wesprze też Liban

Na początku maja przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w Bejrucie, że UE zaoferuje Libanowi program wsparcia jego gospodarki i sił zbrojnych w wysokości 1 mld euro.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

3 mln Polaków nie będzie stać na prąd i gaz

„Gest” Tuska. Bon na kilka stów, później sobie radźcie

Benzyna po 10 zł za litr – to nie fikcja!

Od stycznia 800 plus wyłącznie dla ukraińskich uczniów

Władze Libanu od dawna apelują do społeczności międzynarodowej o pomoc w rozlokowaniu uchodźców w innych krajach albo ich powrocie do ojczyzny. W tym tygodniu z Libanu do Syrii wyruszył konwój z ponad 300 uchodźcami.

Natalia Dziurdzińska

PAP/ as/