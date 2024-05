Wzrost przemysłu dopiero się rozkęca

W kolejnych miesiącach produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie mocniej niż w kwietniu, kiedy była wyższa o 7,9 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku - prognozują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), komentując środowe dane GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,9 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś w porównaniu z marcem br. spadła o 2,2 proc.

Produkcja przemysłowa wzrosła powyżej prognoz

„W kolejnych miesiącach zobaczymy silniejszy wzrost przemysłu. Będzie to efekt poprawy sytuacji finansowej konsumentów. Wzrost wynagrodzeń przyczynia się do zwiększonego popytu gospodarstw domowych, co z kolei zmusi firmy do zwiększenia produkcji” - ocenili ekonomiści PIE.