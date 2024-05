PZU z podwyższoną perspektywą ratingu od S&P

S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń do pozytywnej ze stabilnej. Jednocześnie agencja potwierdziła rating PZU SA na niezmienionym poziomie, tj. A-.

Agencja S&P zrewidowała perspektywę dla Grupy PZU (PZU SA, PZU Życie SA oraz TUW PZUW) ze stabilnej na pozytywną, wskazując m.in. na dobre wyniki operacyjne w 2023 r. i w pierwszym kwartale 2024 r., a także solidną pozycję kapitałową i znaczące bufory kapitałowe nawet w skrajnych scenariuszach stress testów.

„Zmiana perspektywy ratingowej nastąpiła w rezultacie potwierdzenia przez Grupę PZU skuteczności w realizacji strategii, w szczególności w zakresie ambitnych celów w obszarze ubezpieczeniowym oraz bankowym. Pozwoliło to na osiągnięcie 5,8 mld zł zysku netto w 2023 roku, co przełożyło się na wyższą rentowność kapitału własnego w porównaniu do konkurencyjnych firm na rynku lokalnym i zagranicznym. Wysoka efektywność kapitałowa została również potwierdzona w pierwszym kwartale 2024 roku, w którym zysk netto wzrósł o 9 proc. r/r do 1,3 mld zł” - czytamy w komunikacie.