Cel KO: Daniel Obajtek. "Co godzinę pojawia się artykuł"

Już prawie co godzinę pojawia się artykuł na mój temat. W uśmiechniętej Polsce wszystko, co robiłem, ma być aferą - pisze na portalu X Daniel Obajtek, były prezes Orlenu

„Tylko dlatego, że dbałem jak najlepiej potrafiłem o bezpieczeństwo energetyczne kraju, walczyłem z mafiami paliwowymi, odciąłem kraj od rosyjskich surowców, prowadziłem miliardowe inwestycje rozwijające polską gospodarkę, wspólnie z rządem zamroziłem ceny gazu i działałem tak, by ceny paliwa dla Polaków były jednymi z najniższych w Europie. Niech Polacy ocenią sami, ile myśmy dla nich zrobili.” - podsumowuje Daniel Obajtek na platformie X.

Szczerba dwoi się i troi, by postawić Obajtka przed komisją

Michał Szczerba, polityk Platformy Obywatelskiej dwoi się i troi, żeby postawić przed swoją komisją byłego prezesa Orlenu. „Na jutro został wezwany do prokuratury”.

Zrobimy wszystko, żeby Daniel Obajtek został skutecznie wezwany na posiedzenie komisji śledczej, powiedział poseł KO Michał Szczerba, który jest przewodniczącym sejmowej do spraw tzw. afery wizowej.

Koalicja stara się utrudnić kampanię Danielowi Obajtkowi. Na działania rządu, które za pomocą nowych mediów mają siać zamęt, nagłaśniać sprawę i go ścigać, odpowiada sam Daniel Obajtek.

„Jeśli mówimy o tych postępowaniach pana Szczerby, to pragnę zaznaczyć, że to są postępowania w sprawach tylko i wyłącznie politycznych, bo jest to kwestia połączenia Orlenu z Lotosem - dzięki temu stworzyliśmy potężny koncern” - stwierdził Obajtek.

Podkreśla, że to co obecnie się dzieje, „to jedna wielka hucpa”. „Nie mam żadnego prawomocnego wyroku, nie jestem skazany, nie mam żadnych zarzutów. Co się robi na Podkarpaciu? Całą policję postawiono w stan gotowości, policja jeździ za mną, nie pozwala mi prowadzić kampanii” - tłumaczył.

Grupa Orlen za czasów Daniela Obajtka

Grupa Orlen w czasie rządów Daniela Obajtka osiągnęła wielki sukces nie tylko w Polsce ale i za granicą. Multienergetyczny koncern, miał m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie, z miesiąca na miesiąc sukcesywnie rozszerza swoją działalność. Dodatkowo ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiadał również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów

Bez Obajtka zyski Orlenu lecą na łeb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dobrowolna służba wojskowa. Rząd zwiększa limit przyjęć

Praca z domu i 42 tys. zł miesięcznie. Nawet bez studiów

Rząd rozda pieniądze. Do 1000 zł więcej dla samorządowców

Sąsiedzi wygrali z Niemcami. Berlin cofa opłaty za gaz

pap, jb