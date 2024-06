Złoty traci na wartości. Ile kosztuje?

Złoty w piątek po południu stracił względem głównych walut: euro, dolara i franka szwajcarskiego.

Polska waluta w piątek ok. godz. 17 traciła wobec dolara, wycenianego na 3,98 zł; do euro, które kosztowało 4,31 zł i do franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,44 zł.

W piątek po południu kurs złotego spadał względem dolara amerykańskiego o 1,46 proc., do euro o 0,75 proc., wobec franka o 0,65 proc.

W piątek rano dolar wyceniany był na 3,93 zł, euro na 4,28 zł, a za franka szwajcarskiego zapłacić trzeba było 4,42 zł.

pap, jb