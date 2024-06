Raport: przy wyborze auta kierujemy się głównie ceną

Niezależnie od wieku i wysokości zarobków, najważniejszym kryterium przy wyborze samochodu jest dla Polaków cena. Ważne są również koszty eksploatacji, zwłaszcza dla starszych kierowców. Kobiety bardziej niż mężczyźni cenią bezpieczeństwo.

Z najnowszego raportu Santander Consumer Multirent wynika, że 43 proc. ankietowanych przed wymianą auta zwraca uwagę na koszty eksploatacji i na spalanie. Jest to najistotniejsze dla czterdziestolatków (50 proc. odpowiedzi) oraz dla osób w grupie 60+ (49 proc.) Z kolei najmniejszą wagę przykładają do tego kierowcy między 18. a 29. rokiem życia (30 proc. wskazań).

Ekonomia ważniejsza od techniki

Aspekt ekonomiczny jest bardziej istotny niż czynniki techniczne, takie jak rodzaj silnika, moc, wielkość, które wskazuje 31 proc. polskich kierowców. Następna kluczowa kwestia to bezpieczeństwo pojazdu - uważa tak 36 proc. respondentów. Większą uwagę przywiązują do tego kobiety (40 proc.) niż mężczyźni (31 proc.). Dla jednej trzeciej kierowców istotna jest również marka samochodu, co może wynikać z przekonania, że konkretne firmy mają lepszą ofertę czy wiążą się z większym prestiżem.

Wygląd na drugim planie

Okazuje się, że jednym z mniej istotnych czynników przy zakupie auta jest jego wygląd. Tym aspektem podczas zakupu kieruje się tylko ponad jedna piąta ankietowanych. Kwestia wizualna jest wiodąca dla osób z najmłodszej grupy wiekowej, między 18. a 29. rokiem życia (35 proc. wskazań), a najmniej ważna dla respondentów w wieku 60+ (14 proc.). W dalszej kolejności kierowcy wymieniają jakość wykonania (16 proc. odpowiedzi), komfort wnętrza (15 proc.) i ekologiczność samochodu (13 proc.).

Czynniki najrzadziej brane pod uwagę z momencie zakupu pojazdu to dostępność części zamiennych (10 proc.), a także pochodzeniu pojazdu (8 proc.” - wskazuje Piotr Półtorzycki z Santander Consumer Multirent.

Sprawdzamy miejsce pochodzenia

Dla niektórych Polaków ważny jest też kraj pochodzenia samochodu, ponieważ kojarzy się z określoną jakością, niezawodnością i prestiżem. Kierowcy ufają markom z krajów o długiej tradycji motoryzacyjnej, takich jak Niemcy, Japonia czy Stany Zjednoczone, w których pojazdy cieszą się renomą solidnych i innowacyjnych. 43 proc. respondentów wybrałoby model europejski. Najważniejsze jest to dla dwudziestolatków (56 proc. głosów),

Zaciekawieni chińczykami

Coraz śmielej zaczynają wchodzić na polski rynek chińskie pojazdy. Jednak jest to dopiero początkowa faza rozwoju, a świadomość konsumentów w tym temacie dopiero się kształtuje. „Samochody z Państwa Środka cechują się niższymi cenami, a dealerzy próbują przekonać klientów nowymi technologiami. Jednak stereotypowe spojrzenie na produkty z Azji wpływa także na ocenę jakości pojazdów z tego regionu” - wskazali autorzy raportu.

Wraz z nowymi modelami, które pojawiają się w Polsce, opinia ta stopniowo ulega zmianie. Już teraz 14 proc. polskich kierowców uważa, że auta chińskie mają dobry lub bardzo dobry poziom wykonania. 34 proc. uważa, że samochody z tego państwa są średniej jakości, a podobny odsetek (33 proc.) sądzi, że ich jakość jest raczej lub bardzo niska. Niewielką świadomość w kwestii chińskich aut potwierdza fakt, że 20 proc. respondentów trudno jest ocenić, jakiej klasy są te samochody.

