Czy wiesz, w jaki sposób gotować kalafiory?

Gotowanie – niby czynność prosta, jednak niezwykle podatna na podstawowe błędy skutkujące pogorszeniem się nie tylko walorów organoleptycznych, lecz także znaczną stratą składników odżywczych.

Jak prawidłowo przygotować kalafior?

W przypadku gotowania warzyw czy też innych produktów, takich jak ziemniaki istnieją różne sposoby ich gotowania, jednak powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy warunkującej jego późniejszą konsystencję oraz zawartość witamin i składników mineralnych. Rzeczą tą jest czas gotowania.

Wiele osób gotuje go zbyt długo – do momentu całkowitego rozmięknięcia. To duży błąd, gdyż to szczególnie wtedy kalafior traci znaczą część swoich wyjściowych składników odżywczych. Zawarta w nim witamina C oraz witaminy z grupy B, a także potas, żelazo czy magnez są wrażliwe na działanie wysokiej temperatury.

To prawda, iż niezależnie od czasu przetrzymywania w gotującej się wodzie, kalafior i tak narażony jest na degradację obecnych w nim substancji bioaktywnych. Jednakże to właśnie czas odgrywa kluczową rolę w procentowym udziale strat wynikających z gotowania. Jaki jest zatem odpowiedni moment na kalafiora? Najlepiej aby oscylował on w czasie maksymalnie 10-15 minut. Sprawi to, iż będzie on idealnie chrupiący i zachowa dużą część swoich właściwości.

O czym jeszcze pamiętać?

Liczy się nie tylko czas gotowania, lecz także to, aby zawsze używać posolonej wody i kalafior wrzucać dopiero od momentu zagotowania się wody (na wrzątek). Jeżeli włożymy go do zimnej wody, to wypłuczemy w ten sposób z niego więcej składników odżywczych. Stan kalafiora należy też na bieżąco monitorować, na przykład co jakiś czas nakłuwać go widelcem.

Jak pozbyć się zapachu?

Gotowaniu kalafiora towarzyszy dość specyficzny zapach. Odpowiadają za niego zawarte w warzywie związki siarkowe. Można jednak temu zapobiec w łatwy sposób. Wystarczy dodać pół szklanki mleka do gotującej się wody. Innym sposobem jest wlanie odrobiny soku z cytryny lub dorzucenie listka laurowego lub szczypty startej gałki muszkatołowej.

Filip Siódmiak

