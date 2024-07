NATO daje Rosjanom jasny sygnał. „Mamy na was oko!”

NATO ponownie rozmieściło samoloty systemu ostrzegania i kontroli AWACS (Airborne Warning and Control System) w przestrzeni powietrznej nad Polską w celu monitorowania nieba nad Ukrainą – poinformował w niedzielę wieczorem brytyjski portal UK Defence Journal.

Jak dodał, NATO mówi, że rozmieszczenie to będzie wspierać wzmocnioną obecność Sojuszu w regionie i monitorować rosyjską aktywność wojskową.

UK Defence Journal zamieścił też na platformie X mapę pokazującą trasę lotów samolotów systemu AWACS nad Polską.

Portal przypomina, że w odpowiedzi na napaść Rosji na Ukrainę, NATO zwiększyło obecność sił powietrznych w Europie Wschodniej, rozmieszczając tam dodatkowe myśliwce, samoloty obserwacyjne i samoloty przeznaczone do tankownia w powietrzu. Od lutego 2022 roku NATO-wskie samoloty AWACS prowadzą regularne patrole nad Europą Wschodnią i regionem Morza Bałtyckiego w celu śledzenia rosyjskich samolotów bojowych w pobliżu granic NATO.

Przywołano też wypowiedź rzeczniczki NATO na temat podobnej misji samolotów AWACS w zeszłym roku.

„Ponieważ nielegalna wojna Rosji na Ukrainie nadal zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w Europie, nie może być wątpliwości co do determinacji NATO, by chronić i bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu. Nasze AWACS-y mogą wykrywać samoloty w odległości setek kilometrów, co czyni je kluczową zdolnością odstraszania i obrony NATO” - powiedziała wówczas Oana Lungescu.