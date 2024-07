Z matematyką coraz słabiej

Co trzeci ósmoklasista nie dostał na egzaminie z matematyki nawet 30 proc. punktów. Wyniki potwierdzają, że nauka tego przedmiotu staje się dobrem luksusowym – pisze w czwartkowym wydaniu „DGP”.

W środę Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosiła wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Są one istotne dla kształtowania polityki oświatowej. Według gazety w tym roku pokazały, że w Polsce pogłębiają się problemy z nauczaniem matematyki.

Dwie prędkości

„Wygląda na to, że mamy do czynienia z matematyką dwóch prędkości” - ocenia dla „DGP” dyrektor CKE Marcin Smolik. Jak podaje dziennik, pokazuje to rozkład wyników. Z jednej strony jest duża grupa dzieci z poważnymi brakami w matematyce - mają problem z najprostszymi zadaniami. Jest też druga wyraźna grupa, dla której spora część zadań na egzaminie okazała się zbyt prosta.

Kto najlepszy?

Jak wynika z danych CKE, co trzeci zdający egzamin z matematyki nie osiąga nawet 30 proc. możliwego wyniku. Najlepiej radzą sobie uczniowie z dużych miast: średni wynik z matematyki jest tam wyższy od 11 do 15 punktów procentowych od uzyskiwanego w mniejszych miejscowościach.

Mniejsze wymagania

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest obniżenie wymagań egzaminacyjnych po pandemii, kiedy z egzaminu wykreślono najtrudniejsze rodzaje zadań, które dotychczas różnicowały najzdolniejszych uczniów. Inną może być wysforowanie się uczniów w większych miastach z powodu rywalizacji o miejsca w najlepszych szkołach średnich. Wpływ na wyniki mogą mieć też powszechne korepetycje: według CBOS w 2022 roku udział w płatnych zajęciach deklarowało 65 proc. dzieci.

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kierowcy muszą mieć dodatkowy przedmiot od 7 lipca!

Niemieckie patrole w Polsce - na to zgodził się Tusk!

Przechodzimy na trociny! Rząd zakaże palenia drewnem

Nie chcesz elektryka? Rząd ci dopłaci nawet 40 tys. zł