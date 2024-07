PKP Cargo: sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne

Sąd Rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo – poinformował przewoźnik kolejowy. Zgodnie z nim zezwolono dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Wczoraj władze spółki zdecydowały o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę PKP Cargo.

Na zarządcę warszawski Sąd Rejonowy wyznaczył Izabelę Skonieczną-Powałkę. W pierwszej kolejności będzie się ona musiała zmierzyć ze zwolnieniami grupowymi, które mają objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Spółka poinformowała, że szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia wyniesie ok. 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych, wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych, sięgną ok. 423,4 mln zł. Jeśli sąd zgodzi się na otwarcie postępowania sanacyjnego, PKP Cargo będzie mieć możliwość sfinansowania kosztów zwolnień grupowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zwolnienia grupowe – finał do końca września

Gdy na początku lipca zarząd PKP Cargo informował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, wskazywał, że miałyby one zostać przeprowadzone do 30 września br. Pod koniec maja władze spółki zdecydowały o uruchomieniu programu skierowania do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Zaproponowały też rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron tego układu. W czerwcu zaś zarząd podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 27 czerwca złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Jak wyjaśniał 10 lipca p.o. prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka, spółka jest zadłużona, nie reguluje części zobowiązań, nie opłaca dużej części faktur i wymaga gruntownych działań restrukturyzacyjnych, ale zachowuje płynność finansową. „Nie ma pomysłu upadłości, likwidacji albo zamknięcia. Celem działań obecnego zarządu jest naprawienie (…) sytuacji, w której znalazła się spółka we wszelkich aspektach: taborowym, finansowym i organizacyjnym” – powiedział wówczas Wojewódka.

Co daje sanacja?

Sanacja będzie oznaczać ochronę przed spłatą odsetek od zaległych płatności, firma będzie mogła wycofać się z niekorzystnych kontraktów i będzie podlegać ochronie przed egzekucją. Spółka w sanacji może startować w przetargach i je wygrywać, tak długo, jak będzie regulować składki na ubezpieczenia społeczne i podatki. Wojewódka zaznaczył, że w ramach sanacji będzie przygotowany i wdrożony przez zarządcę plan restrukturyzacji PKP Cargo, natomiast wstępny plan został skierowany do sądu, który zdecyduje czy otworzyć postępowanie sanacyjne. Podkreślił, że przy obecnej strukturze kosztów, w której największą pozycję stanowią koszty zatrudnienia, zwolnienia grupowe są koniecznością.

Apel do premiera o odszkodowanie

Zarząd PKP Cargo i działające w firmie związki zawodowe zaapelowały do premiera o wypłatę rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych przez spółkęw związku z poleceniem przewiezienia 4,5 mln ton węgla sprowadzanego w 2022 roku dla gospodarstw domowych. PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji. PKP Cargo to spółka giełdowa, w której PKP SA ma 33 proc. udziałów.

