Ta broń Ukrainy dosięgnie samego Kremla!

Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński, Ukraina stworzyła pierwszy pocisk balistyczny, w stu procentach wyprodukowany przez jej własny przemysł zbrojeniowy. Ta broń może być gamechangerem konfliktu.

Jak wskazuje TVP Wilno w swoim komunikacie Zełeński ujawnił, iż Ukraina wyprodukowała samodzielnie rakietę balistyczną. Ta mogłaby umożliwić Kijowowi uderzenie daleko w głębi terytorium Rosji, bez potrzeby uzyskiwania zgody ze strony zachodnich partnerów!

Jak mówił Zełeński, cytowany przez TVP Wilno:

Dokonano udanego testu pierwszej ukraińskiej rakiety balistycznej. Gratuluję naszej branży obronnej. Nie mogę ujawnić więcej szczegółów na temat tej rakiety

Balistyczny gamechanger

Czym są rakiety czy też - pociski balistyczne?

Broń tego typu należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie i zarazem najtrudniejszych w produkcji dla przemysłu zbrojeniowego. Śmiercionośność takiego pocisku i jego zasięg uzyskane są dzięki lotowi po krzywej balistycznej, z napędem silnikowym jedynie w początkowej fazie trasy, przy jednoczesnym wyposażeniu rakiety w układ kontroli i naprowadzania.

Na razie nie wiemy jaki jest zasięg ukraińskiego pocisku, ale nawet jeśli jest to pocisk tzw. krótkiego zasięgu, to zdolny on będzie do uderzeń na dystansie do 1000 kilometrów!

Oznaczałoby to, że w zasięgu działania broni znalazłaby się, między innymi Moskwa.

Czy ujrzymy ukraińskie pociski w działaniu? Pozostaje nam czekać!

TVP Wilno/ Global Security as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już 2 września rusza telewizja wPolsce24!

Nowe przepisy UE. Opony zdrożeją o jedną trzecią?

Branża tonie? Spadek produkcji aut o 72 proc. w lipcu

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: