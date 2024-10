Ropa potanieje? Arabia Saudyjska kontra Rosja

Arabia Saudyjska, coraz bardziej sfrustrowana tym, że kraje OPEC nie stosują się do limitów wydobycia ropy, zamierza zwiększyć produkcję, by zapewnić sobie większy udział w rynku. Doprowadzi to do spadku cen surowca, ucierpi więc gospodarka Rosji - podał w czwartek portal Politico.

Rijad chciał doprowadzić do podbicia cen ropy do 100 dolarów za baryłkę poprzez ograniczenie podaży na światowych rynkach, ale jego partnerzy z OPEC+ - mimo iż jest nieformalnym przywódcą tej organizacji - nie respektują związanych z taką polityką ustaleń.

Przede wszystkim Rosja łamie warunki przyjęta przez kraje członkowskie kartelu. A Saudyjczycy „doskonale zdają sobie sprawę z tego, że rosyjskie firmy nie stosują się do apeli o zmniejszenie produkcji, więc chcą wprowadzić w życie swoje własne plany” - wyjaśnił w rozmowie z Politico pracujący w Norwegii analityk rynku energii Michaił Krutichin.

Plan Rijadu. Cel: zwiększyć zyski

Skoro więc Rijad nie może wyegzekwować umów i wywindować cen surowca, to ma zamiar zwiększyć zyski stawiając na zagarnięcie większego udziału w światowym rynku poprzez zwiększenie produkcji, a jego potencjał eksportowy jest wystarczający do przeprowadzenia takiej operacji i zdobycia pozycji dominującej wśród krajów OPEC.

„Financial Times” podał w ubiegłym tygodniu, że Arabia Saudyjska zdecydowała już, że odejdzie od strategii ograniczania wydobycia ropy.

Liczba baryłek dziennie

Obecny limit produkcji ustalony przez kraje naftowego kartelu wynosi 8,98 mln baryłek dziennie. Rosja systematycznie go przekracza, a jej dochody ze sprzedaży paliw kopalnych wzrosły o 41 proc. w pierwszej połowie 2024 roku. Władimir Putin ogłosił ponadto w ubiegłym tygodniu, że jego kraj będzie nadal intensywnie eksploatować swoje złoża.

Eksport surowca jest główną podporą wojennej gospodarki Rosji, a „przy obecnym kursie wymiany (walut) spadek cen ropy o 20 dolarów doprowadziłby spadku jej dochodów 1,8 biliona rubli (20 mld dolarów). To równowartość 1 proc. rosyjskiego PKB - powiedziała ekonomistka ośrodka Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie Aleksandra Prokopienko.

Tak Rosja omija sankcje

Rosja omija zachodnie sankcje oraz limit cen eksportowanej ropy wykorzystując tzw. flotę cieni - tanie, stare tankowce nieubezpieczone w zachodnich firmach, posługuje się też pośrednikami - jak Turcja, Chiny czy Indie - do rafinowania surowca, który następnie trafia na rynek. Według ustaleń Politico kraje Zachodu wydały około 2 mld dolarów w pierwszej połowie 2024 roku na paliwo pozyskane z rosyjskiej ropy, co dało Moskwie dochody z podatków pozwalające na rekrutowanie 6,2 tys. żołnierzy miesięcznie i wysłanie ich na ukraiński front.

