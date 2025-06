Wielkie cięcie kosztów w VW

Gigantyczne zwolnienia i wielkie odprawy w Volkswagenie - do końca tej dekady koncern zmniejszy zatrudnienie o 35 tysięcy ludzi, głównie w Niemczech. W tym niemal 20 tysięcy zgodziło się odejść dobrowolnie.

Takie informacje opublikował we wtorek niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na negocjacje przedstawicieli pracowników z władzami koncernu. W planach jest także wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy w niemieckich zakładach od 2027 roku. Równocześnie firma planuje wypłacić sowite odszkodowania (odprawy) dla odchodzących pracowników – być może nawet do kwoty 400 tys. dolarów. Nie wiadomo, ile ostatecznie będą one kosztować VW.

Chińska konkurencja nęka europejskich producentów

Niemiecki gigant motoryzacji zmaga się wieloma problemami, podobnie jak inni europejscy producenci samochodów w związku z m.in. unijną polityką klimatyczną, która zakłada przejście Europy na elektromobilność. A nie proces ten nie przebiega zgodnie z planami Brukseli, gdyż popyt na elektryki rośnie – głównie ze względu na wysokie ceny aut – wolniej od optymistycznych prognoz.

Na dodatek europejskie firmy zmagają się z rosnącą konkurencją ze strony chińskich firm motoryzacyjnych, mających znacznie niższe koszty produkcji za sprawą taniej energii. Dodatkowe wyzwanie stanowić będą nowe wyższe taryfy importowe, wprowadzone przez amerykańskie władze.

Agnieszka Łakoma

