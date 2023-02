Co jeść, gdy jesteśmy głodni?

Ciągłe uczucie głodu może mieć zarówno błahe, jak i poważniejsze podłoże. W każdym razie, nie powinniśmy go jednak bagatelizować. Najczęściej jednak wynika on ze źle skomponowanej diety oraz szybkiego stylu życia i problemów relacji z jedzeniem. Dlatego warto mieć pod ręką pewne produkty, dzięki którym szybko i na długo poczujemy się nasyceni.

Czemu jesteśmy głodni?

Na początek trzeba rozróżnić głód fizyczny (związany z faktycznym brakiem pożywienia) od głodu psychicznego (związanego z ochotą na jedzenie). Choć czasami jest to trudne do ograniczenia, bo przecież jak jesteśmy głodni, to w pierwszej kolejności myślimy o spożyciu czegoś zawierającego szybkie źródło energii, czyli na przykład słodycze. Istnieje jednak inne, lepsze rozwiązanie.

Otóż w momencie, gdy poczujemy głód, zadajmy sobie pytanie - czy w danej chwili mamy ochotę zjeść jabłko lub jakikolwiek inny owoc. Gdy odpowiemy twierdząco, to mamy do czynienia z głodem fizycznym. Natomiast, gdy odpowiedź będzie negatywna, to mówimy o głodzie psychicznym.

Oczywiście każdy zna swój organizm najlepiej, toteż jest to tylko metoda pośrednia i zawsze lepiej słuchać się własnego ciała. Głód może wynikać z prostych do skorygowania błędów żywieniowych, takich jak zbyt mała objętość posiłków, zbyt mała podaż błonnika oraz białka. Często też głód odczuwamy, gdy jemy dużo szybko trawiących się węglowodanów, w szczególności cukrów prostych. Istotne są także odstępy między posiłkami. Gdy są one za długie, to szybciej i częściej odczuwamy głód. Swój udział mają także hormony. Będąc niewyspanym lub odchudzając się przez dłuższy czas wzrasta stężenie greliny (hormonu głodu), a spada leptyny (hormonu sytości). Łatwiej wtedy o wszelkie odstępstwa od diety oraz podjadanie.

Co jeść będąc głodnym?

Właściwie wszystko, przy czym nie każdy produkt syci tak samo. Z pewnością nie powinniśmy sięgać po słone oraz słodkie przekąski, które tylko zaognią nasz apetyt. Zdecydowanie lepiej bazować na chudym źródle białka (drób, odłuszczony nabiał, jaja, strączki, ryby), pełnoziarnistych produktach (chleb pełnoziarnisty, gruboziarniste kasze, ciemne, pełnoziarniste makarony, brązowy ryż), nieskrobiowe warzywa o niskiej kaloryczności (cukinia, marchew, ogórek, pomidory, kalarepa, brokuł, kalafior, papryka) i owocach o niskim indeksie glikemicznym oraz małej ilości cukru (truskawki, maliny, borówki, jeżyny, gruszki, jabłka). Oprócz tego, że świetnie sycą, to dodatkowo dostarczają mnóstwo niezbędnych składników odżywczych. Co więcej to właśnie te produkty powinny stanowić podstawę naszego jadłospisu w ciągu dnia. Nie jest to więc specjalnie dobrana żywność, raczej będąca fundamentem zdrowej diety. Aha, i nie zapominajmy o piciu wody.

Co oprócz jedzenia

Głód nie zawsze wynika z przyczyn czysto żywieniowych. Bardzo często dochodzi do niego na tle nerwowym lub ze zwykłego braku zajęcia i nudy. Dlatego też lepiej unikać nadmiaru stresu, kupować małe opakowania przekąsek oraz nie trzymać ich w specjalnie wydzielonej szufladzie. Jeśli nie trzymamy ich w domu, to istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, że nie przyjdzie nam ochota na podjadanie. Pamiętajmy również, o tym, żeby nie najadać się „pod korek”, a raczej odchodzić od stołu z uczuciem lekkiego niedojedzenia. Ośrodek głodu i sytości zlokalizowany w mózgu potrzebuje paru minut, aby uświadomić sobie, że już jest najedzony.

Filip Siódmiak

