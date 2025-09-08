Na polską wieś ruszyła armia kontrolerów
Na polską wieś ruszyła cała armia kontrolerów. Rolnicy donoszą, że wizyty inspektorów i urzędników stały się uciążliwą codziennością. Chodzi o unijne dopłaty.
Sprawdzane są nie tylko dopłaty bezpośrednie czy warunki utrzymywania zwierząt, ale także dokumentacja stosowanych nawozów, ewidencja zabiegów polowych, a nawet stan maszyn. Kontrole prowadzi przede wszystkim Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wspierana przez firmy zewnętrzne, ale także Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Inspektorzy odwiedzą producentów rolnych aż 123 tysiące razy
Agencja przewiduje, że w tym roku inspektorzy odwiedzą producentów rolnych aż 123 tysiące razy! – alarmuje „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. To wzrost – o połowę w stosunku do 2023 roku i o około 40 proc. w zestawieniu z rokiem ubiegłym.
Najwięcej kontroli można oczekiwać w województwach mazowieckim i lubelskim, gdzie złożono rekordowo dużo wniosków o dopłaty. Organizacje branżowe apelują o umiar. Resort rolnictwa odbija piłeczkę, podkreślając, że to wymóg zapisany w Zielonym Ładzie, który ma ścisły związek z nowymi zasadami korzystania z funduszy unijnych. Każde uchybienie grozi karami finansowymi – od obcięcia dopłat, po wysokie grzywny. Najwięcej emocji budzi sprawdzanie tzw. „warunkowości”, czyli obowiązku utrzymywania pasów zieleni, zmianowania upraw czy ograniczeń w nawożeniu.
GS, AgroFlesz telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Zimny prysznic kończy sielankę Tuska i Domańskiego
Jak nad Wisłą udomowić Husarza
Dziura budżetu głęboka na 400 mld zł? To możliwe
»»Alvin Gajadhur alarmuje: na naszych oczach upada polski transport – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.