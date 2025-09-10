Umowa UE-Mercosur: zaskakujący sojusznik do weta?

Kraje sprzeciwiające się zawartemu trzeciego września porozumieniu handlowemu UE z Mercosurem zyskuje nowego sojusznika. Po Polsce i Francji również Irlandia zasygnalizowała, że zbojkotuje umowę w obecnym kształcie. Jak podaje „Irish Times”, rząd w Dublinie prowadzi intensywne działania w kierunku utworzenia tzw. mniejszości blokującej. Premier Irlandii Micheál Martin wskazał, że gra idzie o przyszłość całego sektora.

Nasi rolnicy muszą przestrzegać restrykcyjnych norm, dlatego nie możemy dopuścić do importu żywności, która nie trzyma unijnych standardów – podkreślił irlandzki premier Micheál Martin. W Brukseli zapewniają, że umowa zawiera mechanizmy ochronne, w tym tzw. hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadmiernego importu i możliwość wypłaty rekompensat dla rolników.

Przeciwnikami porozumienia są Polska i Francja. Oba kraje obawiają się, że tania wołowina, drób czy cukier z Ameryki Południowej zaleją unijny rynek, zagrażając konkurencyjności europejskich producentów. Tusk podczas spotkania z Macronem zapewnił, że Warszawa i Paryż będą wspólnie działać na rzecz wprowadzenia skutecznych barier ochronnych. Gdyby do tych stolic dołączył Dublin, mniejszość blokująca stałaby się faktem.

Źródło: Irish Times, agronews.com.pl

Oprac. GS; AgroFlesz wPolsce24

