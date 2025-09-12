TYLKO U NAS
Przyjmujesz leki? Uważaj na cytrusy
Spożywanie grejpfruta, jego soku oraz suplementów diety zawierających składniki pozyskiwane z tego owocu nie powinno być łączone wraz z jednoczesnym przyjmowaniem leków. Zjawisko to zostało najlepiej udokumentowane w przypadku grejpfruta, jednak potencjalnie niebezpieczne interakcje obserwowano również po spożyciu innych owoców cytrusowych, takich jak pompela, gorzka pomarańcza czy limetka.
Dlaczego szkodzą?
Mechanizm interakcji polega na obecności w grejpfrucie związków bioaktywnych, przede wszystkim flawonoidów i furanokumaryn, wykazujących zdolność do hamowania aktywności enzymów cytochromu P450 zlokalizowanych w enterocytach jelita cienkiego oraz wątrobowych hepatocytach.
Zablokowanie pierwszego etapu metabolizmu prowadzi do zwiększenia biodostępności wielu substancji czynnych, tym samym skutkując znacznym podwyższeniem ich stężenia w surowicy.
Liczy się odstęp
Przyjmuje się, że aby ograniczyć ryzyko wystąpienia istotnych interakcji, zaleca się zachowanie odstępu co najmniej 4 godzin pomiędzy spożyciem grejpfruta lub produktów go zawierających, a przyjęciem leku.
Niemniej jednak u części pacjentów nawet tak długi odstęp nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa, ze względu na indywidualne różnice w metabolizmie.
Na jakie grupy leków uważać?
• Blokery kanału wapniowego stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca – stężenie w osoczu może wzrosnąć nawet 3–10-krotnie, co prowadzi do nasilonej hipotensji i ryzyka zapaści ortostatycznej;
• Statyny – zwiększona biodostępność nasila hepatotoksyczność i ryzyko rabdomiolizy;
• Leki przeciwwirusowe stosowane w terapii HIV/AIDS – może dochodzić do nieprzewidywalnych zmian stężenia, obniżając skuteczność lub nasilając toksyczność leczenia;
• Cyklosporyna – immunosupresant, którego zwiększone stężenie prowadzi do nadciśnienia tętniczego, drgawek i uszkodzeń nerek;
• Cyzapryd – stosowany w leczeniu choroby refluksowej przełyku, którego podwyższone stężenie sprzyja poważnym zaburzeniom rytmu serca
• Benzodiazepiny – spożycie z sokiem grejpfrutowym może nasilać działanie sedacyjne, prowadzić do depresji oddechowej, zaburzeń rytmu serca i epizodów duszności.
Nie tylko cytrusy
Szczególną ostrożność powinniśmy zachować nie tylko w przypadku łączenia leków z cytrusami. Interakcje pomiędzy lekami, a żywnością obserwuje się również w przypadku niektórych ziół czy przypraw.
Filip Siódmiak
