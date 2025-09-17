Rosjanie będą konkurentami Elona Muska
Rosja wkrótce będzie miała system łączności satelitarnej analogiczny do amerykańskiego Starlinka – poinformował w środę szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos Dmitrij Bakanow.
„Wkrótce uruchomimy własny terminal” – oznajmił Bakanow w rosyjskiej telewizji.
W ten sposób odpowiedział na uwagę dziennikarza, że rosyjskie wojska tak samo jak Siły Zbrojne Ukrainy używają terminali zaprojektowanych w Stanach Zjednoczonych.
Starlink, którym zarządza firma Elona Muska SpaceX, dostarcza usługi internetowe za pośrednictwem sieci satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej i jest szeroko wykorzystywany w miejscach odległych od siedzi ludzkich oraz w strefach konfliktów.
PAP, sek
