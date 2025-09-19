PERSONALIA
Grupą IKEA pokieruje Polak
1 stycznia 2026 r. prezesem Inter IKEA Group zostanie Polak Jakub Jankowski - poinformowała firma. Jankowski pracuje w IKEA od 2001 r., obecnie jest dyrektorem zarządzającym Ikea Industry.
Zgodnie z informacją IKEA, z końcem 2025 r. ze stanowiska prezesa odchodzi Jon Abrahamsson Ring, kierujący grupą od 2018 r.
Jankowski pracuje w IKEA od 2021 r., początkowo w Polsce, potem, jak wynika z informacji firmy, zajmował kierownicze stanowiska w oddziałach w Rumunii, Holandii, Szwajcarii i Szwecji, zaczynając od kierownika sklepu. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym w Ikea Industry - należącej do grupy firmie, zajmującej się produkcją i dystrybucją mebli drewnianych do sklepów IKEA na całym świecie. Polski oddział Ikea Industry ma w Polsce kilkanaście fabryk mebli.
„Głęboko wierzę w kierunek rozwoju IKEA i w kontynuowanie prac nad tym, aby IKEA była jeszcze bardziej przystępna cenowo, dostępna i zrównoważona” - powiedział Jankowski, cytowany w informacji IKEA.
IKEA to działające na całym świecie, a wywodzące się ze Szwecji przedsiębiorstwo, zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą we własnej sieci sklepów mebli, sprzedażą artykułów wyposażenia wnętrz, usługami aranżacji wnętrz, logistyką.
